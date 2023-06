Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, har nu anmodet om at få endnu en tur i retten med E. Jean Carroll.

Det skriver Reuters.

Trump blev ved en civil retssag i sidste måned frikendt for voldtægt af E. Jean Carroll, men han blev dømt for seksuelt overgreb og æreskrænkelse.

Trump ankede dommen, men nu vil han altså have en helt ny retssag.

Trump vil gerne have en ny retssag mod E. Jean Carroll, som han har tabt til en gang. Foto: Andrew Kelly Kena Betancur/AFP/Ritzau Scanpix

Caroll havde anklaget Trump for at have voldtaget hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan midt i 1990erne.

Til NBC News sagde E. Jean Carroll efter retssagen:

»Jeg er overvældet af glæde på kvindernes vegne i dette land. Og det handler ikke om pengene. Det handler om at få mit navn tilbage.«

Og pengene hun hentyder til er de cirka 34 millioner kroner, som Trump blev dømt til at betale til hende i erstatning.

Den tidligere præsident havde ikke meget til overs for dommen.

På sit eget sociale medie, Truth Social, skrev han efter domsafsigelsen:

'Jeg har absolut ingen idé om, hvem denne kvinde er. Denne dom er en skændsel – en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde.'