»Man fortæller gerne borgere, der spørger, om de skal være bekymrede, at de ikke skal være det. Men der er en gangsterkrig i gang, og alle skal være mere på vagt. Også os. Det er trist at sige, men sådan er det.«

Den triste udmelding stammer fra en svensk politibetjent, som udtaler sig til Mitt i Stockholm i kølvandet på de mange skyderier og eksplosioner, der har hærget den sydlige del af hovedstaden siden jul.

For selvom det er bandemiljøet, der danner ramme for hændelserne, har de skabt utryghed blandt almindelige borgere.

Særligt, fordi flere af de omtalte eksplosioner har fundet sted ved opgange i boligblokke, der ikke kun huser kriminelle.

I interviewet med Mitt i Stockholm fortæller Andreas Lindfors fra lokalpolitiet i Globen, at der på baggrund af urolighederne er blevet tilføjet flere ressourcer til politiet.

Det betyder, at politiet kan være synligt til stede næsten døgnet rundt. Og det er vigtigt. Ligesom det også er vigtigt, at borgerne retter henvendelse, hvis de ser noget mistænkeligt.

Gode tip kan nemlig være medvirkende til at sende de bandekriminelle bag tremmer, siger han:

»Sidste weekend var det et tip fra offentligheden, der førte til, at vi kunne anholde en række mistænkte for grove narkotikaforbrydelser,« siger Andreas Lindfors.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan politiet fra jul og 11 dage frem registrerede hele 12 relaterede voldshændelser, der efter alt at dømme har baggrund i bandemiljøet.

Tre af dem havde dødelig udgang. Blandt andet et skyderi begået ved en Mc Donald's-restaurant nytårsaften.

»Dette er et tragisk udtryk for en udvikling, som intet anstændigt samfund kan tolerere,« sagde den svenske justitsminister, Gunnar Strömmer, ifølge Svenska Dagbladet i kølvandet på nytårsdrabet.

Tidligere i december havde han på et pressemøde kunnet konstatere, at svenskerne havde slået en lidet flatterende rekord.

Antallet af skuddræbte havde nemlig aldrig været højere end i 2022, hvor det endelige tal landede på 63 personer.