Når de sidste gløder fra branden på Børsen er slukket, står det store spørgsmål tilbage. Hvem skal betale regningen for genopbyningen af den mere end 400 år gamle bygning?

Flere forsikringsselskaber er inde over.

Birgitte Ringbæk, der er pressechef i IF forsikring, bekræfter over for B.T., at selskabet har forsikringen af selve bygningen.

»Det er os, der har bygningsforsikringen, og så er der også andre selskaber inde over. Løsøret - det vil sige blandt andet kunstværkerne og inventaret - er forsikret i et andet selskab. Men først skal der være en undersøgelse af, hvad der er årsag til branden, og så må vi se, hvad der kommer til at ske,« siger hun.

Det betyder, at IF Forsikring skal erstatte de bygningsdele, som er ædt af flammerne.

Hun vil ikke på nuværende tidspunkt spekulere i, hvem der ender med den største regning og hvad, regningen kan løbe op i.

Det andet store er selskab er Codan.

Over for B.T. oplyser pressechef Claus Kappel i Alm. Brand Group, der ejer Codan, at selskabet ikke skal erstatte for selve branden.

»Alm. Brand Group har ikke brandforsikringen på bygningen. Codan har i forbindelse med ombygningen en entrepriseforsikring, men brand er undtaget. Den er forsikret andetsteds. Forsikringen hos os omfatter ikke skader på bygningen,« siger han.

»Eventuelle erstatninger på denne forsikring kunne være byggematerialer, som endnu ikke har været benyttet i ombygningen. Det er stadig meget tidligt i forløbet, men vi forventer for nuværende ikke større erstatningsomkostninger på denne forsikring,« siger Claus Kappel.

Branden på Børsen har ødelagt store dele af den ikoniske bygning. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Branden på Børsen har ødelagt store dele af den ikoniske bygning. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Ifølge dagbladet Børsen er det selskabet Protector Forsikring, der skal skal erstatte løsøret.

Til Børsen fortæller Anne Garde Slothuus - der er forsikringsekspert hos brancheorganisationen Forsikring & Pension - at der kan være et loft over forsikringssummen ved fredede bygninger.

»I første omgang vil det være den forsikring, der er tegnet for selve bygningen, og den forsikring, der er tegnet for løsøret, som skal ind og gøre skaderne op og udbetale erstatning. Derefter kigger man så på, om man kan gøre nogen ansvarlige, og om der så skal rettes et krav mod en ansvarsforsikring,« siger hun til dagbladet Børsen.

