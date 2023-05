Tallet er styrtdykket i løbet af de seneste år.

Og det ser ikke ud til at blive bedre lige foreløbig. For befolkningstallet vil løbende over de kommende årtier falde så markant, at det helt og aldeles vil få store konsekvenser for det italienske velfærdssamfund.

Det skriver italienske Corriere della Sera ifølge Politiken.

De dystre tal kommer fra Italiens nationale statistikbureau, Istat, og Eurostat. De viser, at de dalende fødselstal og en højere levealder puster ind i en alvorlig krise.

I løbet af de seneste 20 år, der er gennemsnitsalderen gået fra at være 38 år til 44 år. Samtidig er de arbejdsdygtige mellem 15 og 64 år faldet med over 750.000 mennesker på blot fem år.

Samtidig er fødselsraten faldet. Sidste år var antallet af fødsler under 400.000, og dermed historisk lav.

Og de dalende tal kommer til at gå ud over arbejdsmarkedet, og dermed er der manglende arbejdskraft. Der skal importeres arbejdskraft, mener en minister.

»Vi har brug for mange flere migranter. Især fordi mange af de job, der er ledige, er job, som italienerne ikke er meget for at udføre selv. Og selv om de var, ville det ikke være nok«, siger arbejdsmarkedsforsker Francesco Seghezzi fra tænketanken Adapt.

Og det er noget af en kovending.

For den italienske regering, ledet af det nationalkonservative Italiens Brødre, har gennem hele regeringsperioden haft et ønske om at værne om den italienske kulturarv blandt andet med deres anti-migrationskampagner.

Men i det seneste finanslovsudspil, som så dagens lys for to uger siden, står der, at immigranter i den arbejdsduelige alder vil nedbringe den offentlige gæld.

Regeringen er dog fortsat splittet og migrationsdebatten er ikke noget, som man er enige om.

Her har landbrugsministeren Lollobrigida blandt andet modsagt sig finanslovsudspillet og det har fået oppositionslederen Elly Schlein til at sammenligne udtalelsen med Italiens fascistiske tid i 30erne.

»Vi må ikke forfalde til ideen om etnisk udskiftning. Italienere får færre børn, og så udskifter vi dem med nogle andre. Sådan skal det ikke være. Vi skal bygge velfærd, der gør det muligt for folk at arbejde og stifte familier,« siger Lollobrigida