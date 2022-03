En demonstrant fandt mandag vejen til en live-udsendelse på russisk stats-tv.

Demonstranten skulle have afbrudt nyhedsudsendelsen og vist et banner med tekst, der opfordrede seerne til 'ikke at tro på propagandaen' og til at 'stoppe krigen' i Ukraine.

Det skriver flere medier herunder nyhedsbureauet Reuters og BBC, der også skriver, at det er sket mens en kvindelig vært var i gang på Channel One-nyhedsprogrammet Vremya.

Du kan se et klip fra udsendelsen i toppen af artiklen.

Nyhedsværten reagerer slet ikke på, at demonstranten står i bagrunden med skiltet og råber. Hun fortsætter sit oplæg til et nyhedsindslag, som om intet var hændt.

Den pågældende kvindelige demonstrant er senere gået verden rundt for sin demonstration på live-tv og mange hylder hende for sin mission.

Kanalen, som efter russiske censurregler, omtaler krigen som en 'specialoperation', undersøger, hvordan hændelsen kunne finde sted, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Demonstranten, navngivet som Marina Ovsyannikova, er angiveligt ansat hos tv-stationen.

De seneste dage har mange russere vist deres støtte til det ukrainske folk og er gået i gaden for at demonstrere mod Putins mission.

I alt er flere tusinde af personer blevet anholdt i de russiske gader for at demonstrere.