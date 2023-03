Lyt til artiklen

Et græsk tankskib drev rundt i en uge i september omkring det sted, hvor de to Nord Stream-ledninger senere på måneden blev saboteret med sprængninger.

Men skibet gjorde intet usædvanligt, lyder det nu fra en ekstern krisekommunikationskonsulent, som repræsenterer rederiet Minerva Marinem overfor TV 2.

»Minerva Marine oplyser, at dets fartøj Minerva Julie drev i havet Nordøst for Bornholm, Danmark, mellem 6. september og 13. september 2022, mens det afventede instruktioner for videre rejse,« skriver rederiets krisekommunikationskonsulent Kyle Fawkes fra Navigate Response.

Han oplyser desuden, at skibet fire dage forinden havde forladt Rotterdam og efter at have modtaget nye ordrer sejlede Minerva Julie til Estland.

Det er den eneste gang gennem det seneste år, hvor Minerva Julie i en uge har ligget stille mellem to havne, konstaterer TV2.

Skibet befinder sig netop nu tæt på Gibraltar.

Sagen om sabotage mod de to Nord Stream-rørledninger i Østersøen har været genstand for enorm interesse fra den internationale presse.

Tidligere på ugen kunne både amerikanske, tyske og britiske medier bringe forskellige dele af historien om efterforskningen af sprængningerne.

Ifølge et tysk mediesamarbejde mellem ARD, Zeit og SWT havde seks personer lejet en yacht i Rostock og benyttet den til at udføre sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 ud for Bornholm.

Båden havde angiveligt også ligget til kaj på danske Christiansø.

Amerikanske The New York Times bragte desuden historien om, at efterretninger set af amerikanske embedsmænd peger på, at det er en proukrainsk gruppe, der står bag sabotagen i Østersøen.