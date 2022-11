Lyt til artiklen

En niårig dreng løber ud på isen for at hente en amerikansk fodbold.

Og så falder han i.

En kvinde forsøger at redde ham op, men falder selv i. Og så kommer politiet for at hjælpe.

Se den dramatiske redningsaktion i videoen ovenover.