Et dramatisk øjeblik fanget på video, hvor der går ild i en mand, efter han bliver ramt af en strømpistol.

Det skete, da politiet i Little Rock, USA, satte efter en mand på en motorcykel, som kørte uden nummerplader.

Manden nægtede at holde ind, og ifølge New York Post forsøgte han at flygte på sin motorcykel med over 160 kilometer i timen.

I løbet af jagten på manden beslutter han sig for at efterlade sin motorcykel og flygte til fods.

Betjente satte efter manden, og på politiets video fra patruljevognen kan man se, hvordan manden bliver skudt med en strømpistol.

Strømpistolen rammer mandens rygsæk, hvor der åbenbart var knap fire liter benzin i. Og så fik betjentene travlt med at slukke ilden.

Manden ligger nu på hospitalet, men forventes at komme sig.

Du kan se klippet ovenfor.