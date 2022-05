Det er et held, at det berømte maleri af Mona Lisa er dækket til af et plexiglas.

For søndag eftermiddag var det tæt på at gå helt galt. Det måtte Thomas Bonnor og hans datter sande, da de besøgte Louvre.

»Vi stiller os ind i den her lange kø, der er foran maleriet og venter på at kunne komme i forreste række for at tage det berømte selfie med den lille dame,« fortæller Thomas Bonnor til B.T.

»I det øjeblik vi skal til at vende os om for at gå, så begynder folk at råbe og skrige. Og vi tænker bare, hvad sker der,« siger han.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Herfra udspiller et vaskeægte 'drama' sig ifølge Thomas Bonnor.

»Det viser sig, at en mand springer op fra sin kørestol, hopper over afspærringen og tværer en flødekage ud over maleriet,« fortæller han.

»Folk var lamslået. Der gik virkelig et chok gennem forsamlingen på den der måde, hvor man ikke aner, hvad der foregår.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Vagterne kom relativt hurtigt til undsætning, hvorefter manden blev ført væk.

»Da det hele så var overstået og plexiglasset var tørret rent, så brød folk ud i klapsalver.«

Thomas Bonnor slår fast, at det bliver en oplevelse, de sent vil glemme.

»Vi er på en lille far-datter ferie i Paris, som jeg har givet hende i konfirmationsgave. Og så sluttede den af med den her oplevelse. Det kunne have været noget, jeg havde arrangeret, men det er det altså ikke,« afslutter han med et grin.

Hændelsen er endnu ikke bekræftet af museet selv, men flere medier i Sydeuropa omtaler den, mens den er også er bredt omtalt på sociale medier.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Louvre.