B.T. i Istanbul – Onsdag oplevede B.T.s udsendte en ubehagelig scene udspille sig i hjertet af Istanbul. Tæt ved broerne over Bosporusstrædet i et gammelt slumkvarter.

Pludselig kom en kvinde løbende med politiet i hælene. De fangede hende, og mens de holdt hende, kom hendes lille datter løbende med tårer i øjnene.

Både mor og datter havde snavset tøj på, og politiet var ikke synderligt venlige ved moderen. Begge blev til slut gennet ind i et salatfad og kørt væk. Det var ikke rart at overvære.

En lokal handlende sagde efterfølgende, at kvinden havde forsøgt at stjæle mad fra en bod. Hun er bare en af millioner af fattige tyrkere, for hvem den eskalerende inflation i Tyrkiet har gjort ondt værre.

B.T.s internationale korrepondent, Jakob Illeborg, dækker valget i Tyrkiet. Vis mere B.T.s internationale korrepondent, Jakob Illeborg, dækker valget i Tyrkiet.

Ifølge Tyrkiets Forbrugerrettighedsorganisation, THD, lever 90 procent af tyrkerne i, hvad der kan kategoriseres som fattige kår. Hele 51 procent tjener mindre en 5.584 tyrkiske lira månedligt (cirka 1.600 kroner).

Og efter flere år med vækst i begyndelsen af Erdogans tyve år ved magten, er udviklingen de seneste år gået den gale vej. Tyrkiets centralbank gik modsat alle andre og sænkede renten i stedet for at hæve den, da krisen kom. Tanken var at hæve forbruget, men den tyrkiske lira er faldet katastrofalt i værdi i forhold til fremmede valutaer, og inflationen er nu en af de højeste i verden.

Der er stor fattigdom i dele af Istanbul. Her er det afghanske flygtninge. Siden er der kommer masser af internt fordrevne til efter jordskælvet i 2023 Foto: Bulent KILIC Vis mere Der er stor fattigdom i dele af Istanbul. Her er det afghanske flygtninge. Siden er der kommer masser af internt fordrevne til efter jordskælvet i 2023 Foto: Bulent KILIC

På et tidspunkt var inflationen på hele 86 procent, lige nu er den omkring 40. For den tyrkiske middelklasse har konsekvenserne været alvorlige – men for de fattige betyder de voldsomme prisstigninger på næsten alt, at der, for mange ikke er råd til mad og simple fornødenheder.

På broen mellem Beyoglu og det gamle Istanbul står Muhammed sammen med hundredvis af andre mænd og fisker. Muhammed er 68 år gammel, og står her hver dag. Både fordi det er hyggeligt, og fordi han på den måde kan sikre aftensmaden.

»At gå i supermarkedet er blevet alt for dyrt. Selv de varer, som vi før tog for givet, er blevet så dyre, at vi prøver at klare os på anden vis,« siger Muhammed til B.T. i Istanbul.

Muhammed fisker hver dag fra en af broerne i Istanbul. Han er utilfreds med præsident Erdogan. Vis mere Muhammed fisker hver dag fra en af broerne i Istanbul. Han er utilfreds med præsident Erdogan.

Da snakken falder på præsident Erdogan, slipper Muhammed sin fiskestang og vender tommelfingeren nedad.

»He is stupid,« siger han på engelsk og forsætter så på tyrkisk.

»Jeg har aldrig været velstående, og det har jeg ikke noget problem med. Men de sidste år, er det blevet helt skidt. Jeg bebrejder Erdogan. Han lovede os velstand, men det er kun hans venner, der er blevet rige,« siger Muhammed. Han stemmer på oppositionslederen, Kemal Kılıçdaroğlu, siger han.

Politiet er ofte hårdhændede i Istanbul. Foto: SEDAT SUNA Vis mere Politiet er ofte hårdhændede i Istanbul. Foto: SEDAT SUNA

Den katastrofale økonomi, er præsident Erdogans akilleshæl, og dette tema forsøgte Kılıçdaroğlu for nylig at understrege, da han lavede en helt enkel kampagnevideo, hvor han sad i et køkken med et løg i hånden.

»De ved, at når jeg kommer til magten, så vil pengene igen strømme til landet. Prisen på fremmet valuta vil falde, og vores købekraft vil stige. Så enkelt er det. Lige nu koster et kilo løg 30 lira. Hvis Erdogan bliver ved magten, vil prisen stige til 100,« sagde Kılıçdaroğlu.

Denne kritik afviser regeringspartiet, AKP, dog pure. B.T. talte torsdag med viceborgmester i Istanbul Kura Gülal. Hun understreger, at økonomien nu igen går den rigtige vej.

Kemal Kilicdaroglu, presidential candidate of Turkey's main opposition alliance, gestures during a rally ahead of the May 14 presidential and parliamentary elections, in Bursa, Turkey May 11, 2023. REUTERS/Murad Sezer Foto: MURAD SEZER Vis mere Kemal Kilicdaroglu, presidential candidate of Turkey's main opposition alliance, gestures during a rally ahead of the May 14 presidential and parliamentary elections, in Bursa, Turkey May 11, 2023. REUTERS/Murad Sezer Foto: MURAD SEZER

»Det er rigtigt, at alt er meget dyrt lige nu, men det er ikke kun her i Tyrkiet. Vores præsident arbejder på højtryk for at løse problemet, og jeg kan love Tyrkiets befolkning, at vi går en bedre fremtid i møde,« siger Gülal fra AKP til B.T.

Om de mange, der er hårdt påvirkede af den hårde, økonomiske krise, køber denne forklaring, vil søndagens skæbnevalg vise. Hvem der end vinder, så er den økonomiske arv fra Erdogan alt andet end en gave.