Donald Trump anklager nu Tesla-milliardær Elon Musk for at være en bullshit artist.

Eller på dansk: Fuld af lort.

Det lod den amerikanske ekspræsident sine vælgere forstå på et af sine vælgerstævner, Save America Rally, i Anchorage i Alaska.

Anklagen går på, at Elon Musk i forbindelse med sit forsøg på at købe det sociale medie Twitter – hvilket han nu vil ud af – i maj sagde, at han »overvejende« har stemt på Demokraterne »historisk set«.

»Jeg har måske aldrig stemt på en republikaner,« sagde han.

Og det kan Donald Trump ikke få til at gå op.

»Han (Musk, red.) sagde, at han stemte på mig (i 2016, red.), så han er også en bullshit artist,« sagde ekspræsidenten. Trump, som ifølge The Washington Post selv kom med over 30.000 forkerte eller vildledende udsagn i sine fire år som præsident, uddybede ikke, hvem han med »også« henviste til.

Donald Trump lod også sin skare af tilhængere vide, at han hele tiden har vidst, at Elon Musks Twitter-handel ville falde til jorden til den »latterlige pris«.

Elon Musk forsøger nu – som mange analytikere længe har spået – at trække sig fra sit Twitter-køb på over 320 milliarder kroner.

Han påstår at være blevet fejlinformeret om andelen af Twitters falske brugere. Det mener mange analytikere dog enten er en dårlig undskyldning eller i hvert fald ikke nok til at kunne trække sig uden problemer.

For Musk og hans hold af advokater skal bevise, at Twitter har forbrudt sig mod den oprindelige købsaftale. Ellers står han til at blive sagsøgt for et beløb på mindst syv milliarder kroner og muligvis endnu mere. Twitters bestyrelse vil ultimativt forsøge at gennemtvinge købet via domstolene, da det vil resultere i en særdeles stor præmie til aktionærerne, fordi den aftalte købspris er langt højere end selskabets nuværende værdi ifølge investorerne.

Det er også belastende for Musks sag, at han var nået rigtig langt i forløbet med at skaffe finansiering. Financial Times fremhæver, at de amerikanske domstole historisk har favoriseret sælgerne, når en køber forsøger at komme ud af en handel.

