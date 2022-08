Lyt til artiklen

Mere end 100 sårede og 17 brandfolk, der savnes.

Det er den foreløbige status i Matanzas, Cuba, hvor et lynnedsslag i en olietank i fredags har ført til enorme brande og eksplosioner.

Der er endnu ikke meldt om dødsfald, men avisen Granma, som er partiavisen for Cubas kommunistiske parti, skriver, at der er stor risiko for dødsfald blandt de savnede brandfolk.

På en pressekonference har Cubas premierminister Manuel Marrero fortalt, at redningshold har fundet en endnu ikke identificeret krop. Det skriver Miami Herald.

»Vi følger situationen tæt med ilden i den industrielle zone. Vi stoler på provinsens modige myndigheder, de modige brandfolk og medarbejderne hos CUPET (Cubas statsejede olieunion, red.),« har præsident Miguel Díaz-Canel skrevet på Twitter.

Oliereserverne ligger i Matanzas bugt på den anden side af byens centrum.

800 beboere er indtil videre evakueret, mens brandene lørdag tog til. Natten til lørdag var der således en enorm eksplosion i en anden olietank, som indeholdt 52.000 kubikmeter brændselsolie.

Eksplosionen skulle blandt andet have såret tre journalister.

Cuba har bedt om hjælp fra det, de kalder 'venligsindede' lande, som menes at være Mexico og Venezuela.

Den cubanske regering skulle dog også have accepteret såkaldt 'teknisk assistance' fra USA til at slukke ilden. Det vil være et sjældent eksempel på samarbejde mellem de to nationer, som har et ret så anstrengt forhold.

USAs ambassade i Havana har også allerede udtrykt sine kondolencer og tilbudt hjælp for at forhindre yderligere katastrofe.

Lynnedsslaget skulle have ført til en kortslutning, som har antændt branden, skriver CNN.

Den massive brand i oliereserverne kommer, mens Cuba i forvejen kæmper med en dyb energikrise.