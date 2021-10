Den tidligere Facebook-medarbejder, Frances Haugen, har lækket tusindvis af interne Facebook-dokumenter.

Dokumenter fra en intern rapport, der afslører, at virksomheden har kendt til skadeligt indhold på platformen uden at handle på det.

Men også andre væsentlige ting, er med lækket, kommet frem. Det skriver Skynews.

I dokumenterne står der blandt andet, at Apple for to år siden truede Facebook med at fjerne de to apps Facebook og Instagram fra App Store.

Det gjorde de efter sigende på baggrund af en bekymring om, hvorvidt Facebooks platforme blev brugt som et værktøj til handel af tjenestepiger.

Ifølge dokumenterne skulle Apple have delt bekymringer om flere konti, der havde delt billeder af kvinder med alder og priser anført i teksten.

Og det var altså det, der angiveligt fik Apple til at true Facebook med at fjerne de to apps Facebook og Instagram fra App Store.

Truslen fik Facebook til at deaktivere 1.000 konti – og dét fik efter sigende Apple til at trække i land en uge efter.

Har du en bruger på Facebook?

Men det er ikke kun Apples trussel, der med de lækkede Facebook-dokumenter er kommet frem i lyset.

Også censurering af Vietnams anti-regeringsdissidenter og Facebooks overvejelser om at droppe 'synes godt om'-knappen er blandt de ting, der med dokumenterne er offentliggjort.

Tidligere på måneden fremlagde Frances Haugen beviser for, at Facebook udgør en risiko for at skade børn, tilskynde politisk vold og videreformidle misinformation.

Og hun er ikke den eneste. Også andre eksmedarbejdere har efterfølgende beskyldt Facebook for at lade skadeligt indhold blive på platformen.