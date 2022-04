»Hvad er min garanti for, at du ikke er agent for den russiske efterretningstjeneste?«

Daniel Lyashuk er mistroisk omkring interviewet med B.T. Men han har også god grund til at bekymre sig om russerne. Han er alt det, som de hader.

Den kun 26-årige ukrainer er for nylig løsladt efter at have afsonet en dom på ti års fængsel for krigsforbrydelser i det østlige Ukraine i 2015, hvor han kæmpede mod russisk-støttede separatister.

Anklagerne var alt fra kidnapning og tortur til plyndring og seksuelle overgreb. Nu er Daniel Lyashuk tilbage i krig i Ukraine og har indvilget i at tale med B.T.

»De siger om mig, at jeg er en grusom morder, en fanatiker, en ideolog og en russofob,« siger han.

Selv mener Daniel Lyashuk ikke, at han er nogen af delene. Han benægter også alle anklagerne, som han kalder for bagvaskelse.

Men han kan ikke komme uden om, at han sammen med flere andre fra den berygtede Tornado-brigade var omdrejningspunktet for en af Ukraines mest opsigtsvækkende retssager. Her kunne man se Lyashuk tatoveret med et hagekors og samtidig en koran i hånden, fordi han er troende muslim.

Fotoet er fra Ukraine i 2015. Daniel Lyashuk forklarer, at brugen af det sorte islamiske flag er for at signalere et had til russerne. Foto: Privatfoto Vis mere Fotoet er fra Ukraine i 2015. Daniel Lyashuk forklarer, at brugen af det sorte islamiske flag er for at signalere et had til russerne. Foto: Privatfoto

B.T. har kontaktet Daniel Lyashuk, fordi flere russiske hjemmesider skriver, at han og flere af de andre dømte nu er blevet løsladt og bevæbnet af Ukraines præsident.

Ud fra billeder og interviews kan B.T. dokumentere, at mindst fire af de dømte medlemmer af Tornado-brigaden er tilbage i uniform og aktive i krigen mod Rusland.

Selv om det er rigtigt, at præsident Zelenskyj har gjort det muligt at løslade fanger med krigserfaring, så er det ikke tilfældet her.

Daniel Lyashuk og de andre mænd har inden krigen enten afsonet deres dom eller er kommet på prøveløsladelse før tid, fordi de har haft lange varetægtsfængslinger.

På Daniel Lyashuks højre arm ses tattoveringen af et hagekors. Han fortæller, at det udelukkende er brugt som et symbol på modstanden mod kommunisme. Vis mere På Daniel Lyashuks højre arm ses tattoveringen af et hagekors. Han fortæller, at det udelukkende er brugt som et symbol på modstanden mod kommunisme.

På de samme hjemmesider bliver Daniel Lyashuk portrætteret som det perfekte fjendebillede for Rusland.

På et foto ser man Lyashuk som helt ung, hvor han er karseklippet og har et hagekors tatoveret på sin venstre overarm. Det har ifølge ham selv intet med nazisme at gøre.

»I vores område betyder det, at man er imod kommunisterne. Men tatoveringer er en del af ungdommens fejl og synder,« forklarer han.

Når Daniel Lyashuk uden tøven igen vælger at gå i krig for Ukraine, som har frataget ham hans titler og dømt ham, skyldes det én ting. Et altoverskyggende had til Rusland.

»Jeg har fra barndommen lært, hvad Sovjetunionen er i det 21. århundrede. Jeg har taget en beslutning om at kæmpe mod denne ondskab, så længe jeg lever.«

Han er vokset op i Hviderusland og boede derefter på Krim, indtil den russiske invasion i 2014. Senere i livet har Daniel Lyashuk konverteret til islam og groet et skæg.

Han går i dag under kaldenavnet 'Mujahid', som er en forkortelse for en såkaldt hellig kriger.

»Rusland er muslimernes fjende. Rusland dræbte os i Afghanistan, Syrien og Tjetjenien,« siger han.

Daniel Lyashuk er flere gange også blevet anklaget for at støtte Islamisk Stat, hvilket han på det kraftigste benægter og kalder for endnu et led i bagvaskelsen af ham.

Men på flere billeder poserer Daniel Lyashuk i uniform og med våben foran et sort flag med hvid arabisk skrift, som mange islamiske terrororganisationer bruger.

De billeder er dog ikke fra Mellemøsten, men taget i Ukraine, hvor han var med i den nu opløste Tornado-brigade, som kæmpede mod prorussiske styrker i Donbas.

Det er under konflikten i 2015, at Lyashuk og de 11 andre fra Tornado-brigaden blev anklaget for krigsforbrydelser og sat foran en dommer.

Flere medlemmer af Tornado-brigaden blev anholdt og idømt lange fængselsdomme for blandt andet kidnapning, tortur og kriminel virksomhed. Daniel Lyashuk ses yderst til højre. Fotoet er fra en af retsdagene, hvor de anklagede sad i et sikret glasbur. Foto: Privatfoto Vis mere Flere medlemmer af Tornado-brigaden blev anholdt og idømt lange fængselsdomme for blandt andet kidnapning, tortur og kriminel virksomhed. Daniel Lyashuk ses yderst til højre. Fotoet er fra en af retsdagene, hvor de anklagede sad i et sikret glasbur. Foto: Privatfoto

Ifølge ukraines militære chefanklager skulle gruppen af specialstyrker blandt andet have tilbageholdt civile i en kælder, der fungerede som et torturkammer.

11 soldater inklusiv Daniel Lyashuk blev dømt lange fængselsstraffe. Alle har de nægtet sig skyldige i de mere end ti straffelovsovertrædelser.

Fra en af retsdagene kan man i en video, som er øverst i artiklen, se Lyashuk i foragt danse rundt med et grin, mens dommeren taler.

Den ledende militære anklager i Ukraine, Anatoly Matios, omtalte dengang på Facebook specifikt Lyashuks rolle i sagen.

»Det var 'Mujahid', som med ekstrem kynisme, hensynsløshed og ondskab, begik den mest forfærdelige tortur af den lokale befolkning (...)«

Der står også, at Daniel Lyashuk skulle have taget direkte del i voldtægt af fangerne, som han også var med til at kidnappe.

I sine svar til B.T. nægter Lyashuk anklagerne og har en helt anden opfattelse af retsforløbet dengang.

»Den ukrainske domstol var dengang så korrupt som muligt. Jeg blev dømt efter ordre fra Anatoly Matios, fordi vores brigade blokerede for hans smuglerforretning.«

B.T. har forgæves forsøgt at kontakte Anatoly Matios for et interview

Lige nu er Daniel Lyashuk en del af en gruppe frivillige soldater, hvor hovedparten er muslimer som ham selv, fortæller han.

Deres missioner er rekognoscering- og sabotageoperationer mod de russiske styrker.

»Vi ødelægger udstyr og kommandoposter og jager de russiske svin ud af Ukraine,« forklarer han.

På sine sociale medier deler Lyashuk videoer og fotos fra krigen og bliver hyldet af mange ukrainere.

Måske fordi de ser ham som en form for antihelt. Eller inkarnationen af hadet til Rusland.