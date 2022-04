Dødsstraf.

Det blev – i anden omgang – straffen for en 36-årig indonesisk mandlige lærer, der nu har fået landets hårdeste straf for at have voldtaget 13 piger på en kostskole

Ifølge Reuters er dommen faldet i denne uge, efter at sagen længe har skabt ramaskrig i Indonesien.

Senest fordi Herry Wirawan i første omgang blev idømt livstidsfængsel i februar, hvilket hurtigt blev anket af anklagemyndigheden.

Herry Wirawan i retten. Foto: STAFF

Det krav blev bakket op en minister, mens menneskerettighedsorganisationer løbende har protesteret.

Herry Wirawan blev dømt for mellem 2016 og 2021 at have voldtaget de 13 piger på den kostskole, hvor han arbejdede.

De var mellem 12 og 16 år gamle – otte af ofrene blev gravide som følge af overgrebene.

Hverken anklagemyndigheden eller den dømtes forsvarer har ønsket at udtale sig efter domsafsigelsen.

Forsvaret har heller ikke besluttet sig for, om man ønsker at anke den nye og hårdere straf.