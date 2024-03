Ideen om, at Ukraine ikke er Rusland, skal 'forsvinde for altid'.

Det er den iskolde besked fra Dmitrij Medvedev, den tidligere præsident for Rusland og nuværende næstformand for det russiske sikkerhedsråd.

Mandag talte Dmitrij Medvedev ved en ungdomsfestival i Moskva, og det er her, kommentaren er faldet, rapporterer RIA Novosti.

»En af de tidligere ledere i Ukraine sagde engang, at Ukraine ikke er Rusland. Den idé bør forsvinde for altid. Ukraine er selvfølgelig Rusland,« siger Dmitrij Medvedev.

Den tidligere præsident er igennem hele krigen mod Ukraine kommet med konfrontatoriske udmeldinger og truet Vesten og Ukraine med en mulig atomkrig.

The Guardian rapporterer desuden mandag, at Dmitrij Medvedev har beskrevet forholdet mellem Moskva og Washington som værende værre end under cuba-krisen i 1962.

Dengang stod Verden på randen af en atomkrig, da USA fandt ud af, at Rusland havde opstillet anlæg til affyring af mellemdistancemissiler på Cuba.

Men i stedet for at føre krig mod Rusland bør Vesten i dag i stedet 'regne med Ruslands strategiske grænser, uanset om de ønsker det eller ej', bemærker Dmitrij Medvedev ifølge RIA Novosti.

»Dette er, om du vil, en del af vores grundlæggende selvidentifikation, de grundlæggende principper for vores udenrigspolitik i de kommende årtier, og vi vil ikke afvige fra dem,« konstaterer Dmitrij Medvedev.