Direktør Vishal Garg tonede frem på skærmen, hvor han hurtigt leverede beskeden.

»Hvis du er med på denne samtale, så er du en del af den uheldige gruppe, der er blevet afskediget,« lød det.

Siddende foran skærmen på deres computere blev 900 medarbejdere i det amerikanske realkreditselskab Better således fyret i sidste uge. CNN har set en optagelse af zoom-mødet, der bliver beskrevet som »kort og ufølsomt«.

Det er omkring ni procent af den samlede medarbejderstab på 9.000, der er en del af »den uheldige gruppe«.

De blev samtidig meddelt, at deres ansættelse var blevet ophævet med øjeblikkelig virkning, og at de i stedet ville modtage en mail fra hr-afdelingen med yderligere detaljer.

»Det er anden gang, at jeg gør det her, og det har jeg ikke lyst til. Sidste gang græd jeg,« sagde Vishal Garg på zoom-mødet.

Fortune har dog siden beskrevet, hvordan direktøren efterfølgende i en stribe skriftlige indlæg i et debatforum skulle have beskyldt de fyrede medarbejdere for at være dovne og for at have »stjålet« fra deres kollegaer ved at være uproduktive.

Den store fyringsrunde er samtidig blevet gennemført i samme uge, som Better har modtaget en kapitalindsprøjtning i omegnen af fem milliarder kroner, fordi selskabet står foran en større børsnotering.

Betters finansielle direktør Kevin Ryan har kortfattet kommenteret på fyringen af de 900 medarbejdere.

»Det gør altid ondt at gennemføre afskedigelser, især på denne tid af året,« lyder det med tilføjelsen, at en »fokuseret arbejdsstyrke« skal være med til at styrke selskabet.