Det russiske månefartøj Luna-25 er styrtet ned på Månen.

Sådan oplyser det russiske rumagentur Roskosmos ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Meldingen kommer, efter at det i en kortfattet meddelelse lørdag lød, at der var opstået »en unormal situation ombord på den automatiske station« i forbindelse med, at den skulle gå i landingskredsløb om Månen.

Der var dog ingen detaljer om, hvad der skulle være galt.

Og der kom heller ingen uddybende udmeldinger.

Søndag er der altså så dramatisk nyt.

Her lyder det fra Roskosmos, at al kommunikation til Luna-25 blev afbrudt lørdag kl. 14.57 – og at der siden ikke har været kontakt.

Videre oplyser rumagenturet, at man både lørdag og søndag forgæves har forsøgt at finde rumfartøjet og reetablere kontakten.

Men forgæves.

Den foreløbige analyse fra Roskosmos beskriver, at »Luna-25-rumfartøjet bevægede sig til en ikke-beregnet bane og ophørte med at eksistere som et resultat af en kollision med Månens overflade«.

En kommission skal nu finde ud af, hvad der er gået galt.

Det var ellers en historisk og højtprofileret tur, som Luna-25 var sendt ud på, for ikke siden 1976 har Rusland været på Månen. Altså for knap 50 år siden.

Afsendelsen skete 11. august, og den såkaldte bløde landing – der skulle have fundet i morgen, mandag – var ligelededes imødeset som et stort øjeblik i rumhistorien, da det i så fald ville have været første gang, at det var sket på Månens sydlige pol.

I stedet ser det nu ud til, at Indien overhaler indenom.

For midt i juli blev den indiske Chandrayaan-3 således sendt ud i rummet, og den skal efter planen forsøge gøre sit landingsforsøg på onsdag, ligeledes på den sydlige pol.