Vaccineudvikleren Modernas direktør sender en spand kold vand i hovedet på verdens aktiemarkeder med en advarsel om, at vaccinerne ikke vil virke ordentligt mod omikron.

Efter at både mange førende videnskabsfolk og en række statsledere de seneste døgn har forsøgt at nedspille konsekvenserne af den nye omikronvariant, der forventes at udkonkurrere den dominerende deltavariant på verdensplan, blev der tirsdag skabt ny, global uro.

»Det er helt usandsynligt, at de vacciner, vi har nu, og som virkede mod deltavarianten, virker lige så godt mod den nye variant,« siger Stéphane Bancel direktøren for Moderna, der har leveret en af verdens bedste covid-19-vacciner, til Financial Times.

Moderna-direktøren hæfter sig ved, at 32 af de 50 mutationer i omikronvarianten sidder på virussens såkaldte spikeprotein, som netop er det, de nuværende vacciner fokuserer på til at booste kroppens immunforsvar til at slå covid-19 ned.

Modernas vaccine er blevet kaldt verdens bedste. Men nu advarer Modernas direktør om, at de nuværende vacciner ikke vil virke ordentligt mod omikronvarianten

»Jeg tror, vi vil se et markant drop i vaccinernes effektivitet. Jeg kan ikke sige hvor markant, for vi må vente på de nødvendige data. Men alle de videnskabsfolk, jeg taler med, siger samstemmende, at det her er ikke godt,« siger Stéphane Bancel.

Verdens aktiemarkeder reagerede prompte med kursfald over hele linjen. Og dette kommer oven på de markante kursfald over weekenden, da Omikrons spredning blev en realitet.

Lige nu venter verden på nyt fra Sydafrika, hvor forskere analyserer, både hvor hurtigt omikron spreder sig, og om den er mere eller mindre farlig end den nu dominerende deltavariant.

Der er anekdotiske beretninger om, at de smittede på hospitalerne i området rundt om Johannesburg i Sydafrika, er relativt unge, og ikke er særligt hårdt ramt af sygdommen.

Ankommende til Amsterdam fra Sydafrika. Mindst 13 passagerer på denne rute er allerede testet positive for den nye omikronvariant.

Det fik mandag en række forskere til at erklære, at omikron kan vise sig som ens frelsende engel, fordi den kan udkonkurrere de farligere, men mindre smitsomme, covid-konkurrenter.

Men andre forskere pointerer nu, at det er alt for tidligt at glæde sig.

»Verdens øjne hviler lige nu på Sydafrika. Det er for tidligt at udlede noget, blandt andet fordi den sydafrikanske befolkning er langt yngre end vores i Europa,« siger Deenan Pillay, professor i virologi ved University College London

Modernas direktør, Stéphane Bancel, anslår, at det vil tage forskerne månedsvis at få fremstillet et virksomt alternativ til omikronvarianten.

Andre forskere anslår, at det vil tage mindst to måneder at udvikle, og selv hvis det lykkes, vil der være en efterfølgende periode, hvor millioner af vaccinedoser skal fremstilles, før de kan distribueres præcis ligesom ved første vaccineudrulning.

Smitten med den nye Omikron-variant spreder sig over hele verden. Her tester manfor Covid i Indien .

»Matematikken taler imod, at vi kan nå at rulle nye vacciner ud denne vinter. Kan vi nå det til sommer? Helt sikkert,« siger Stéphane Bancel

Flere lande inklusive Storbritannien har sat hastigheden af udrulningen af de tilgængelige boostervacciner op, så alle voksne nu bliver tilbudt et stik nummer tre, og særligt sårbare også i den nærmeste fremtid bliver tilbudt vaccine nummer fire.

Storbritanniens sundhedsminister Sajid David, siger, at man har tænkt sig at sætte udrulningen i højeste gear:

»Det er usandsynligt, at vores nuværende vacciner ingen effekt vil have mod den nye variant. Derfor skal så mange som muligt vaccineres så hurtigt som muligt. Det er et ræs mellem virus og vacciner, og med den nye variant har virus fået ekstra ben at gå på. Vi må købe os selv tid,« siger Sajid Javid i Underhuset tirsdag.

Forskerne har hele tiden forventet, at covid bliver ved at mutere, men hastigheden, hvormed omikron har muteret, har overrasket dem.

»Så mange mutationer som vi ser her, havde vi tidligst forventet om et par år,« siger Modernas direktør, Stéphane Bancel til Financial Times.