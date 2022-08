Lyt til artiklen

En ransagningskendelse mod Donald Trumps hjem er netop blevet offentliggjort.

Det sker, efter den føderal dommer Bruce Reinhart i Florida gav ordre til USAs justitsministerium, om at kendelsen senest fredag skulle offentliggøres. Han har siden læst og godkendt den noget overstreget kendelse.

I 14 af de 15 bokse, som blev sendt fra Florida til USAs nationale arkiver, indeholdte fortrolige dokumenter, som Donald Trump havde taget med sig fra Det Hvide Hus til sin hjemstat Florida.

Den 36-siders lange kendelse viser, at FBI mistænkte, at der i alt var 25 dokumenter i Trumps hjem, Mar-a-Lago, som var stemplet som 'tophemmelige', 92 var markeret 'hemmelige' og 67 dokumenter var 'fortrolige'.

Og Donald Trumps hjem er ikke blevet godkendt til at huse dokumenter af fortrolig karakter.

Samtidig viser kendelsen, at FBI havde en mistanke, at der var forsøg på at skjule ulovlige handlinger i den tidligere præsidents hjem.

FBI ransagede Donald Trumps hjem 8. august, hvor han siden da har nægtet, at han skulle have gjort noget ulovligt eller forkert.

Store dele af ransagningskendelsen er overstreget af hensyn til vidner ifølge Justitsministeriet.

Donald Trump har gennem hele forløbet påstået, at ransagningen af Mar-a-Lago var politisk motiveret.