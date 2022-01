Det er nok de færreste, der ikke er klar over, at det er en dårlig idé at kigge ned i mobilskærmen lige før sengetid.

Alligevel er det formentligt også et fåtal, der kan se sig helt fri for, at det hænder.

Derfor har Sleep Junkie, i samarbejde med 2.012 voksne, foretaget en undersøgelse af, hvordan brugen af apps lige før sengetid påvirker søvnkvaliteten.

Særligt var der én app, man skal holde sig fra, før Ole Lukøje melder sin ankomst. Det skriver The Sun.

Nemlig TikTok, der viste sig at være den mest forstyrrende app.

Hele 89 procent af deltagerne, der havde brugt den, vågnede nemlig dagen efter og følte sig trætte sammenlignet med dem, der ikke havde gjort brug af elektronik, før de lagde sig til ro.

Desuden tog det også TikTok-brugerne mere end en time længere at falde i søvn end gennemsnittet.

Når de endelig faldt i søvn, blev 14 procent af den brugt i REM-fasen. Det er kun halvdelen af den anbefalede mængde.

REM, der er en forkortelse for 'rapid eye moment', bliver også kaldt for drømmesøvnen.

I denne søvnfase er hjerneaktiviteten meget høj sammenlignet med andre faser – og netop på grund af den høje aktivitet i hjernen, er REM-søvnen meget let.

Ifølge Sleep Junkie bør man ikke benytte sig af elektronik mindst to timer før, man går i seng, på grund af det blå lys skærmene udsender.

Videoplatformen TikTok, der er ejet af det kinesiske firma Bytedance, har mere end en milliard aktive brugere på verdensplan.