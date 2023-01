Lyt til artiklen

Hendes løn er faldet en anelse, men engelske Denise Coates er stadig en af verdens bedst betalte ledere.

Og den 55-årige multimilliardær og grundlægger af spillevirksomheden Bet365 kommer givetvis heller ikke til at mangle smør på sin morgentoast i år.

De netop offentliggjorte regnskabstal fra Bet365 har afsløret, at hun i 2022 fik udbetalt en solid løncheck på godt 2,2 milliarder kroner.

Heraf udgjorde den egentlige løn som leder af spillevirksomheden omkring 1,8 milliard kroner, mens de sidste mindst 422 millioner kroner stammede fra hendes andel af virksomhedens udbytte, hvor hun ejer over halvdelen af aktierne.

Den astronomiske lønpakke ligger ikke desto mindre markant under rekordåret 2020, hvor Denise Coates kunne glæde sig over at få udbetalt næsten fire milliarder kroner på grund af sin position i toppen af Bet365.

Nedgangen skønnes dog at være en følge af, at selskabet siden da har investeret rigtig mange penge i fremtidig vækst verden over.

Det skriver engelske The Guardian, der også kan oplyse, at den kvindelige chef for gamblingselskabet siden 2016 samlet har fået godt 16 milliarder kroner for sin indsats i Bet365.

Men hun kan om nogen også tage æren for selskabets guldrandede succes.

Hun overtog hovedansvaret for sin fars spillevirksomhed i fysiske butikker, og besluttede omkring årtusindskiftet at sætte alt på spil i troen på, at fremtidens indtjening ville komme fra online-spil.

»Vi belånte væddemålsbutikkerne og satsede det hele på nettet. Vi vidste, at den industri ville kræve store startudgifter, men vi satte alt på spil for det,« har hun tidligere forklaret.

I dag skønnes hun sammen med sin far og bror at have en samlet formue på svimlende 157 milliarder kroner.

Denise Coates er uddannet i økonometri, som er et studie i metoder og værktøjer fra økonomisk teori, matematik og teoretisk statistik i forhold til økonomiske problemstillinger.

Denise Coates blev tildelt ridderordenen i 2012. Her fotograferet i denne forbindelse. Foto: POOL New Vis mere Denise Coates blev tildelt ridderordenen i 2012. Her fotograferet i denne forbindelse. Foto: POOL New

Hendes enorme indtjening har dog ikke vakt lutter begejstring i Storbritannien, hvor rigtig mange har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.

Tænketanken High Pay Centre, der kæmper for bedre lønninger til lønmodtagere, har netop opgjort, at cheferne for de 100 største børsnoterede firmaer i Storbritannien allerede torsdag eftermiddag havde tjent lige så meget i 2023, som den gennemsnitlige lønmodtager vil komme til at tjene på hele året, hvis man gør det op i timeløn.

Blandt andet på den baggrund har tænketankens direktør Luke Hildyard udtrykt manglende forståelse for den ekstreme milliardindtægt for Bet365-chefen.

»En betaling af denne størrelse er naturligvis langt mere end nødvendigt for at opmuntre eller belønne succes. Selv de bedste virksomhedsledere er afhængige af ting uden for deres kontrol som en uddannet arbejdsstyrke, velstillede kunder og en stabil økonomi. Der er virkelig ingen moralsk eller økonomisk begrundelse for så ekstreme udbetalinger og den ulighed og splittelse, de skaber.«