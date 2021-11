Der er opdaget et tilfælde af den sjældne sygdom abekopper i USA.

Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder er den smittede person bosiddende i delstaten Maryland,

Vedkommende har ifølge New York Times bragt sygdommen til USA fra en ferie i Nigeria og er nu sat i isolation, men er ikke indlagt, mens mulige nærkontakter opsøges.

Det indebærer også et samarbejde med det flyselskab, der fløj den smittede patient over Atlanterhavet. I den forbindelse har der ifølge mediet sandsynligvis været en lav risiko for yderligere smitte, da samtlige passagerer bar maske på grund af coronavirussen.

»Der anbefales ingen særlige forholdsregler til den brede offentlighed,« som det lyder i meddelelsen fra sundhedsmyndighederne.

Abekopper er i familie med såkaldt menneskekopper – der blev udryddet i 1980. Sygdommen findes hovedsagelig i Vest- og Centralafrika og er kun sjældent blevet konstateret uden for regionen. Den kan spores tilbage til aber, deraf navnet.

Der findes ingen behandling eller vaccine for abekopper.

Sygdommen begynder typisk med influenzalignende feber og hævede lymfeknuder. Siden udvikler der sig udslæt med blærer i ansigt og på kroppen. Det kan vare to-fire uger, og op mod hver tiende smittede dør af abekopper. Især børn kan have et alvorligt sygdomsforløb.

Ifølge Statens Serum Institut er det kun tre år siden, at det største udbrud af abekopper nogensinde fandt sted Vestafrika. Her blev op mod 300 personer smittet og syv personer døde. Sygdommen spredte sig dengang også til Europa.

Det er anden gang inden for få måneder, at virussen opdages i USA, hvor den første gang blev konstateret i 2003. Det skete senest så sent som i juli, hvor der ligeledes var tale om en person, der havde været i Nigeria.