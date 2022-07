Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ekstremt farlig parasot, der kan æde hjernen og slå ihjel, er igen opdaget i USA.

Den hjerneædende amøbe, naegleria fowleri, har smittet en person under en badetur i delstaten Iowa.

Det skriver KWWL.

Amøben er en mikroorganisme, der som regel lever i søer og floder. Den kan trænge ind gennem næsen på mennesker og æde hjernevæv, og i de fleste tilfælde dør personen af det.

Den smittede person i Iowa havde svømmet i søen Lake of Three Fires i Taylor County, hvor vedkommende menes at være blevet smittet.

Det har fået sundhedsmyndighederne til at lukke en strand ved søen øjeblikkeligt og foretage undersøgelser af vandet.

Den farlige amøbe er ekstremt sjælden, men dukker op med jævne mellemrum.

I 2019 døde en mand efter en svømmetur i North Carolina, og i 2020 døde en seksårig dreng efter at have leget i vand fra hanen.

Siden 1962 har der været 154 kendte tilfælde, hvor personer er blevet smittet med den hjerneædende amøbe.

I langt de fleste tilfælde er de afgået ved døden, skriver Gazette.

Symptomerne på den sjældne infektion er blandt andet slem hovedpine, feber, kvalme, opkast, stiv nakke og kramper.

Infektionen spredes ikke via mennesker, og hvis man holder næsen lukket under en badetur, kan man forebygge smitte, lyder det fra Centers for Disease Control and Prevention.