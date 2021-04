Aktivister er blevet fundet skyldige i at have deltaget i en demonstration, der fandt sted 18. august 2019.

Syv fremtrædende aktivister fra Hongkong er blevet dømt for at have organiseret og deltaget i en ulovlig forsamling under massive demokratiprotester i 2019.

Blandt de syv aktivister er den 73-årige mediemogul Jimmy Lai, som er en af de mest markante forkæmpere for demokrati i Hongkong.

To andre har desuden tidligere erkendt sig skyldige.

Gruppen er blevet fundet skyldige i at have deltaget i en demonstration, der fandt sted 18. august 2019. Arrangørerne af protesten siger, at 1,7 mennesker deltog den dag.

De demonstrerede mod en lovforslag, der ville tillade, at kriminelle mistænkte blev udleveret til det kinesiske fastland. En lov, der senere er blevet vedtaget.

/ritzau/AFP