Et forelsket par har formået at dele vandende i helt uhørt grad på det sociale medie TikTok.

Og det selv om de ikke har gjort noget ulovligt. Det skriver News.com.

Deres aldersforskel på 42 år får nemlig det værste frem i nogle, mens andre hylder dem for ikke bare at skide på normerne, men også lade omverdenen følge med i deres forhold på tætteste hold gennem en lang række TikTok-videoer.

Men 18-årige Keisha Louise og 60-årige Dimitrios må af samme årsag lægge ryg til en del kritik af forholdet, som mange finder klamt, og andre finder mistænkeligt.

Foto: TikTok. Vis mere Foto: TikTok.

»Det viser bare, at penge kan købe lykke,« skriver en følger eksempelvis ifølge News.com med hentydning til, at Keisha Louise skulle være en golddigger, der har taget sin ældre kæreste for pengenes skyld.

Men de afviser begge blankt, at der er noget som helst mystisk ved forholdet.

»Det er jo ikke fordi, jeg er venner med hans datter, eller sådan noget, vi er mødtes helt naturligt,« siger Keisha Louise i en video.

De mødte hinanden i et træningscenter, hvor de først hyggede sig med deres fælles interesse for styrketræning, og senere udviklede et romatisk forhold.

Hun var dengang 16 år, og selv om det er over den seksuelle lavalder i Storbritannien, mener nogle, at Dimitrios skal i spjældet for at være sammen med hende.

Andre er dog helt på bølgelængde med det lykkelige par, og mener, at kritikerne bør passe sig selv:

»Forstår simpelthen ikke al det had. Hvis I begge er lykkelige, hvad rager det så folk?«, skriver en følger ifølge News.com.