De er tidligere venner.

Men nu er der for alvor opstået krise i venskabet.

Armeniens statsminister, Nikol Pasjinjan, er nu nemlig forpligtet til at arrestere Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvis denne viser sig i landet.

Det skriver Dagbladet.

Armeniens statsminister, Nikol Pasjinjan, har nu forpligtet sig til at arrestere Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvis denne viser sig i landet. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Armeniens statsminister, Nikol Pasjinjan, har nu forpligtet sig til at arrestere Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvis denne viser sig i landet. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Årsagen er, at Armenien fra 1. februar tiltrådte et medlemskab af den internationale straffedomstol.

Det er ikke populært i Kreml.

Den tidligere sovjetrepublik har haft tætte bånd til Rusland, som de har været dybt afhængige af militært siden opløsningen af Sovjetunionen.

Men som et medlem af den internationale straffedomstol er man nu tvunget til at arrestere Putin, hvis han betræder armensk jord.

Og Armenien er et af de få lande, som den russiske præsident rent faktisk har besøgt efter, at angrebet på Ukraine blev indledt.

Fredag langede Pasjinjan ud efter Putin i et interview med Reuters.

»Armenien kan ikke længere stole på Rusland som sin vigtigste militære partner, fordi Moskva gentagne gange har svigtet os. Vi må vurdere, hvad vi skal gøre og knytte tættere bånd med USA og Frankrig,« sagde han.

Statsministeren har flere gange ytret ønske om at forlade CTSO, som er blevet kaldt for 'Putins NATO'. Det er et militært samarbejde mellem Rusland og en række tidligere sovjetrepublikker.

I de seneste måneder er forholdet mellem Armenien og Rusland blevet endnu dårligere.

Det skyldes konflikten mellem Armenien og nabolandet Aserbajdsjan om landområdet Nagorno-Karabakh.

Det er denne konflikt, der har fået Armenien til at skrive under på aftalen med menneskerettighedsdomstolen. Man vil nemlig have Aserbajdsjans præsident, Ilham Alijev, anklaget for krigsforbrydelser mod armeniere.

Men aftalen betyder så også, at man har forpligtet sig til at arrestere Vladimir Putin, hvis muligheden opstår.