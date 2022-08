Lyt til artiklen

Tegnene er efterhånden begyndt at være ganske markante.

Og de kan næsten kun læses på én måde. Tidligere meget nære allierede med Rusland og Vladimir Putin har fået nok. De er nervøse, og nu begynder de at sige fra.

»Rusland står på mange måder dårligere, end de gjorde, da de indledte invasionen af Ukraine,« siger lektor ved forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

Han følger situationen i Rusland tæt. Specielt efter Putin besluttede sig for at gå ind i nabolandet Ukraine.

Og nu ser han tegn på, at Rusland er ved at blive mere og mere isoleret.

Tidligere tætte allierede, forhenværende sovjetstater og gode venner er ved at blive skubbet væk, mens Ruslands invasion af Ukraine fortsætter på syvende måned.

»Rusland er i gang med at skubbe Kasakhstan og andre vigtige allierede væk fra sig,« siger Claus Mathiesen og nævner et par konkrete eksempler, hvor man kan se bevægelsen væk fra Kreml.

»I sidste uge var der et møde mellem præsidenten af Kasakhstan og Aserbajdsjan. Normalt ville de snakke russisk sammen. Men de valgte i stedet af snakke tyrkisk sammen. Det er en klar markering over for Rusland,« siger Claus Mathiesen.

»Der har også floreret en video på sociale medier af en rundkørsel i Kasakhstan, hvor der er adskillige ukrainske flag. Det er også en klar markering,« siger Claus Mathiesen.

Og der er flere eksempler.

En efterhånden viral video viser russere i Kasakhstan, som får en hård medfart, da deres bil har påklistret et 'Z', som efterhånden er blevet synonymt med støtte til de russiske tropper i Ukraine.

Også ruslandskender Flemming Splidsboel fra DIIS har bemærket, at lande som Kasakhstan er begyndt at vende sig mod Rusland efter invasionen af Ukraine.

»Rusland har godt nok taget noget territorium, men de har tabt så meget andet. Blandt andet bevæger flere tidligere tætte allierede som eksempelvis Kasakhstan sig væk fra Rusland,« siger Flemming Splidsboel.

Med andre ord: Stemningen har vendt sig.

»Kasakhstan er den vigtigste aktør i Centralasien for Rusland. Men i Kasakhstan er der en stigende bekymring for, at de kan komme til at stå i en Ukraine-situation,« siger Claus Mathiesen.

Både Claus Mathiesen og Flemming Splidsboel mener, det er ved at udvikle sig til et større problem for Vladimir Putin.

Og Kasakhstan er bare ét af en lang række lande, som Kreml anser for nære allierede, som har fået nok.

»Kasakhstan er et kæmpe land, de deler en lang grænse med Rusland, de er centrale for det russiske rumprogram, da de russiske raketter affyres fra Baikonur, de har den største hær i Centralasien. Men de er bekymrede i Kasakhstan, så de trækker sig væk,« siger Claus Mathiesen.

Og det optrapper umiddelbart spændingerne.

»Det provokerer Putin voldsomt, for Kasakhstan var tidligere tæt knyttet til Rusland. Men når lederne i Kasakhstan ser på situationen i Hviderusland og Ukraine, så er de meget opmærksomme på, at de ikke vil lide samme skæbne,« siger Claus Mathiesen.

»Rusland taber uanset hvad,« siger Flemming Splidsboel.