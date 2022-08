Lyt til artiklen

»De sagde, det var umuligt, men vi har bevist, at det kan lade sig gøre.«

Siden den skæbnesvangre aprildag i 2019, hvor en ødelæggende brand gjorde det af med taget og det ikoniske spir på Notre Dame i Paris, har det været planen at genopbygge den legendariske katedral i samme stil som før.

Præsident Macron har endda lovet, at kirken står færdig i 2024, når Paris er værter ved de olympiske lege.

Det viste sig dog snart, at løftet skulle blive svært at indfri.

Kirkens tagkonstruktion er nemlig lavet i træ med håndkraft med en særlig teknik fra middelalderen, som ikke mange nutidige håndværkere kender.

Nu har en gruppe håndværkere fra det såkaldte Guédelon-projekt imidlertid gjort kritikernes ord til skamme.

I Treigny i Bourgogne har de gennem de seneste 25 år arbejdet på at bygge et slot udelukkende ved hjælp af de metoder, man havde tilgængelige i middelalderen.

Og det er deres ekspertise, der nu kommer til ære og værdighed under genopbygningen af Notre Dame, skriver The Guardian.

En række af de virksomheder, der er involverede i genopbygningen, har allerede hyret håndværkere, der er uddannet i Guédelon. Og flere ventes at følge efter.

»Efter branden var der mange, der sagde, at der skulle bruges tusindvis af træer, og vi havde ikke nok af de rigtige, og træet skulle tørres i årevis, og at ingen overhovedet vidste noget om, hvordan man skulle producere bjælker, som de gjorde i middelalderen. De sagde, at det var umuligt.«

Det fortæller Frédéric Épaud, som er ekspert i middelalderens træarbejde, til avisen.

Og han tilføjer:

»Men vi vidste, at det kunne lade sig gøre, for det er det, vi har gjort i Guédelon i årevis.«

Genopbygningen kan dog meget vel tænkes at tage længere tid, end republikkens præsident forestiller sig.

For selvom det vil være langt hurtigere at producere træbjælkerne på et moderne savværk, er der ingen eksperter fra Guédelon-projektet, der synes, det vil være en god idé.

»Vi har 25 års erfaring med at skære, tilpasse og hugge træ i hånden. Det er, hvad vi har gjort hver dag i 25 år.«

»Hvis det her sted (Guédelon-projektet, red.) ikke eksisterende, ville eksperterne måske have sagt, at nej, det er ikke muligt at genskabe taget på Notre Dame. Det har vi vist, at det er,« siger han.

Frédéric Épaud er medlem af den komité, der overvåger genopbygningen, og han understreger, at der ikke kun er nostalgiske årsager til at holde fast i det gamle håndværk:

»Hvis taget af Notre Dame holdt i 800 år, så er det på grund af dette. Der er ikke noget hjerte i savværkstræ,« siger Frédéric Épaud.

Han var dog ikke meget tilovers for Macrons plan om at genåbne katedralen i 2024, som han kalder for »idiotisk«.

»Hvis vi forhaster os, er der en risiko for, at der vil ske fejl, og noget bliver glemt. Desværre tror jeg ikke, Macron forstår det.«