Sammen havde de siddet og spist aftensmad og fulgt med i fjernsynet, hvor det rullede med nyheder om, at dronning Elizabeth var sovet ind.

På et tidspunkt rejste den ene af sønnerne sig op for at ryge en smøg – men han endte i stedet med at gå ud i køkkenet.

Der fandt han en kniv og gik tilbage i stuen.

Det blev begyndelsen på et usædvanligt brutalt og blodigt drab, som sidste år rystede den walisiske by Ammanford.

Nu er der faldet dom i sagen, som er blevet beskrevet som et 'jalousidrab'.

Det skriver Wales Online, BBC og Sky News.

Det meste af familien Lindley havde været forsamlet i huset på Treforis den 8. september sidste år.

Men efterhånden som dagen skred frem, smuttede de fleste hjem til sig selv – og til sidst var det kun brødrene Tyler og Cameron på henholdsvis 19 og 22 år, der var til stede sammen med deres mor og deres søsters barn, som lå og sov på husets øverste etage.

De spiste sammen og fulgte med i den triste nyhed om, at deres monark var død, før den yngste af brødrene rejste sig for at ryge en smøg.

I retten har moderen ifølge Wales Online efterfølgende fortalt, at hun så sønnen i døren til køkkenet, hvorfra han 'gloede' på dem.

Derefter fandt Tyler den største kniv fra knivblokken, før han efter sigende 'fnisede' og undskyldte over for sin storebror.

Og så stak han ham.

Der opstod kamp og tumult mellem brødrene, mens moderen forsøgte at lægge sig mellem dem.

Til sidst endte en blødende Cameron med at flygte ud i haven, mens han havde Tyler lige i hælene.

Gentagne gange stak lillebroderen ifølge BBC sin storebror.

I halsen, i nakken, på overkroppen.

I alt 19 gange skal Tyler have stukket sin bror – lige foran deres mor.

Mens angrebet fortsatte ude i haven, låste moderen ifølge Wales Online havedøren af frygt for, at Tyler også ville angribe hende og det sovende barnebarn.

Da ambulancefolkene kom frem, stod det klart, at Cameron for længst var afgået ved døden.

Tyler blev efterfølgende anholdt, mens han sad på fortovet uden for huset med blod på sine hænder.

Han erkendte, hvad han havde gjort.

Der er siden blevet udarbejdet flere psykiatriske rapporter, skriver BBC, og ifølge den nu 20-årige unge mands forsvarer, Ignatius Hughes, har Tyler en 'begyndende følelsesmæssig ustabil personlighedsforstyrrelse'.

Det er også kommet frem, at jalousi og misundelse kan have været motivet bag det brutale drab.

I retten lød det, at Tyler i månederne op til havde fremsat trusler om at dræbe Cameron, som han omtalte som 'the golden child', ligesom han gav udtryk for, at han hadede sin storebror.

»Du myrdede brutalt din bror. Du fulgte efter ham ud i haven og slagtede ham. Du viste ham ingen nåde overhovedet. Alt dette skete for øjnene af din mor, hans mor. Du dræbte din bror, simpelthen fordi du var jaloux på ham. 'Gulddrengen' kaldte du ham,« lød det ifølge BBC fra dommeren, da han afsagde sin kendelse:

»Du udførte den idé, der havde ligget og ulmet i dit hoved i mange måneder. Du har ikke vist nogen anger. Din optræden på anklagebænken i dag viser ingen skam eller anger over det, du har gjort.«

Torsdag blev Tyler Lindley idømt fængsel på livstid.

Han kan tidligst søge om prøveløsladelse efter 18 år bag tremmer.