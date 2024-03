De 13 unge danskere, der i går aftes thailandsk tid var involveret i en voldsom ulykke, er alle kunder ved Jysk Rejsebureau.

Det oplyser Jysk Rejsebureaus direktør, Niels Amstrup, til B.T.

»I nat er nogle af vores backpackere kørt galt. De er alle sammen på sygehuset.«

»Nogle er kommet lettere til skade, andre er kommet alvorligt til skade,« siger Niels Amstrup, der ikke har et præcist overblik over de skader, som de 13 unge har pådraget sig.

Ulykken skete i den nordvestlige del af Thailand, hvor gruppen af turister var på vej til den populære 'Full Moon Party' på en restaurant i Pai. Her mistede chaufføren herredømmet over bussen i et sving og kørte ud over en bjergskråning.

Den 55-årige chauffør mistede livet i ulykken.

Niels Amstrup fortæller, at de rejsende er på en fælles backpackertur, hvor dele af rejsen er arrangeret af Jysk Rejsebureau, og på andre dele af rejsen er gruppen på egen hånd.

Ulykken i går skete, mens gruppen var på egen hånd.

»De er selvfølgelig stadig kunder hos Jysk Rejsebureau, så vi bistår dem med alt det, vi kan og skal. Vi tilsikrer os, at der bliver draget omsorg om vores kunder, og at de får den rette behandling,« siger Niels Amstrup.

»Vi har kontakt til deres forsikringsselskab, og vi har orienteret ambassaden i Bangkok. Det er det, vi kan gøre lige nu,« fortsætter han.

Gårsdagens ulykker hører til de absolutte sjældenheder, fortæller Niels Amstrup.

»Jeg har været ansat i 30 år, og det sker meget sjældent. Vi har selvfølgelig haft kunder, der har været involveret i trafikulykker før, men jeg mindes ikke, at vi har haft en flok af vores backpackere, der har været udsat for sådan en ulykke,« siger Niels Amstrup.