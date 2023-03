Lyt til artiklen

B.T. i Paris – optakt til endnu en dag med voldelige konfrontationer mellem politi og demonstranter. Denne gang forventes der mindst dobbelt så mange unge deltagere.

Vilde billeder fra Frankrig er gået verden rundt. Sidste uge blev mere end 450 demonstranter anholdt og et lignende antal politifolk såret i voldsomme slagsmål mellem parterne.

Anledningen til optøjerne var oprindelig en kontroversiel lov om at hæve pensionsalderen i Frankrig.

»Det er meget de unge, der demonstrerer, og selvom protesterne jo egentlig handler om pensionsalder, så er det ikke det, de går så meget op i. For de unge handler det om hele systemet, som de ikke har tiltro til. Det gælder politikerne og i høj grad også politiet,« siger danske Jan Alexander, som bor og arbejder i Paris.

Foto: ANNA KURTH

Unødig politivold forventes at blive et samlingspunkt for dagens demonstrationer. Fransk politi er blevet skældt ud for at fare alt for hårdt frem, og der er allerede blevet anlagt 17 retssager om politivold. Men demonstranterne er heller ikke blege for at give tilbage.

»Vi har haft bål og brand i gaderne. Og det, jeg ser, er demonstranter, der virkelig går til makronerne. Jeg kan ikke lide at bruge ordet voldsparate, men de er i hvert fald klar til at gøre noget for deres sag,« siger Jan Alexander til B.T.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker demonstrattionerne i Paris.

Demonstrationerne har stået på i ugevis, og de har i stigende grad fået karakter af et egentligt opgør mod systemet. Tirsdag er der generalstrejke, og der er endnu en gang lagt op til meget store demonstrationer, blandt andet her i Paris. Myndighederne advarer om udsigt til vold og hærværk.

»Vi har næsten ikke oplevet andet. Det føles, som om der er demonstrationer hver dag. Jeg bor ikke så langt fra der, hvor disse demonstrationer foregår, og det, jeg ser, det er en masse vrede mennesker, som vil demonstrere, og så nogle, der måske af god grund vil benytte lejligheden til at smadre lidt,« siger Jan Alexander til B.T.

Der forventes mange unge til tirsdagens store demonstrationer i Paris. Foto: THOMAS SAMSON

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, nægter at lytte til demonstranternes krav om at trække pensionsreformen, der hæver pensionsalderen fra 62 til 64 år, tilbage. Macron siger, at det er nødvendigt, for at man har råd til at betale for pension i et samfund, hvor der kun er 1,7 aktivt arbejdende for hver pensionist.

»Jeg tror desværre, at disse voldsomme demonstrationer bliver ved længe endnu, uden at der kommer noget ud af det. Macrons pensionsreform bliver ikke trukket tilbage, men det hele øger bare mistilliden til det politiske system,« siger Jan Alexander til B.T. i Paris.