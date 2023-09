»Det er kommet som et chok for alle i området. Det er sindssygt, at det er sket lige her.«

Det fortæller den danske ishockeyspiller Anderes Thimm, som bor meget tæt på det hus i den norske by Kristiansand, hvor en mor og hendes otteårige datter onsdag blev fundet dræbte.

Han spærrede øjnene op, da han kom hjem til sit hus i bydelen Vågsbygd onsdag eftermiddag.

Området var fyldt med patruljebiler, ambulancer og betjente med politihunde. I luften svævede en af politiets droner, og hans vej var afspærret.

Det var i dette hus, at en mor og hendes datter onsdag blev fundet dræbt. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/Ritzau Scanpix

Hurtigt stod det klart for ham, at noget var helt galt hos familien to huse fra hans.

Han fik lov at gå en anden vej hjem, og kort efter fik han selv besøg af politiet, som ville vide, om han havde hørt eller set noget.

»Jeg tænkte bare 'What'. Et dobbeltdrab lige ved siden af. Det er jo nærmest amerikanske tilstande og ikke lige noget, man forventer sker her.«

Anders Thimm, som du måske husker fra det populære TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed', spiller professionel ishockey i 2. divisionsklubben KIK Lions i Kristiansand.

Da Anders Thimm kom hjem onsdag eftermiddag, var der politi i området. Foto: Foto: Anders Thimm

Han har kun boet i kvarteret i to måneder og beskriver området som »fint« og normalt stille og roligt.

»Der er en del dyre huse i området, og de ligger alle sammen med udsigt over klipperne.«

Han kender ikke selv familien, men lægger ikke skjul på, at han er rystet over det, der er sket.

Han fortæller også, at alle i området er dybt berørte af det, der er sket.

Endnu har politiet ikke oplyst meget om, hvad der er sket på gerningsstedet.

Onsdag aften holdt de et pressemøde, hvor de slog fast, at de efterforsker sagen »bredt.«

Der er endnu ingen meldinger om mistænkte og altså heller ikke nogle anholdte i sagen.

Og det skaber naturligt nok usikkerhed og utryghed i nabolaget.

»Det er ikke betryggende, at gerningsmanden ikke er fundet,« fortæller Anders Thimm.