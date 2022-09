Lyt til artiklen

Danske Angela Myra Santos har haft nogle voldsomme dage. Den 25-årige realitystjerne bor normalt i Clearwater i det sydvestlige Florida, men inden orkanen Ian ramte området onsdag, valgte hun og hendes amerikanske mand, Jason, at flygte til Kentucky.

»Vi havde fået at vide, vinduerne i vores lejlighed nok ikke ville holde, og da vi bor i en af de mest udsatte zoner tæt på vandet, ville vi bare væk, fortæller Angela Myra Santos, der oprindeligt er fra Struer og kendt fra tv-serien 'Grænseløst Forelsket' på Discovery+.

Hun nåede kun at pakke sit pas og lidt træningstøj, inden hun, Jason og parrets to hunde, satte kursen mod hans familie i Kentucky. En køretur der med enkelte stop tog 20 timer.

»Jeg var selvfølgelig lidt i panik, fordi vi kom så hurtigt afsted, men det var beroligende at være sammen med Jason,« fortæller Angela Myra Santos til B.T.

Angela Myra Santos, kendt fra tv-serien 'Grænseløst Forelsket' er fra Struer, men har de seneste år har boet i Florida. PRIVATFOTO Vis mere Angela Myra Santos, kendt fra tv-serien 'Grænseløst Forelsket' er fra Struer, men har de seneste år har boet i Florida. PRIVATFOTO

Hun har fulgt nyhedsstrømmen tæt, siden de forlod Florida, og selvom deres egen lejlighed på fjerde sal sandsynligvis har klaret vandmasser og blæst, er hun stadig meget berørt af situationen.

»Billederne af oversvømmelser, ødelagte bygninger og alligatorer i gaderne giver jo de værste tanker, så det er svært at slappe helt af, selvom vi er i sikkerhed, siger hun.

Jeg har ikke fået noget søvn og er megabekymret for min amerikanske far, der gerne ville blive i sit hus, der også ligger forholdsvis tæt på kysten. Men mest af alt, er jeg bekymret for vores forretninger og dem, der arbejder for os, siger Angela Myra Santos, der driver en frisørsalon med 13 ansatte.

En af de ansatte bor i et hus, der er blevet oversvømmet, og Angela Myra Santos har derfor tilbudt hende og hendes familie at flytte ind i salonens lokaler.

Danskeren er klar på at holde forretningen lukket, så længe, der er ansatte, der har brug for husly, men hun er også bekymret for, hvor længe salonen vil være tvunget til at være lukket. Det forventes nemlig, at området vil være uden strøm i dagevis, muligvis flere uger, og det vil betyde mistet indtjening for både hende selv og de ansatte.

»Det har jeg det rigtig svært med. Jeg føler jo et ansvar for dem, også selvom jeg ikke er herre over katastrofer som den her, forklarer Angela Myra Santos, der planlægger at køre tilbage til Florida på søndag, hvor gaderne forhåbentlig er fri for vand og væltede træer.

»På almindelige, gode dage er Florida et vidunderligt sted at bo. Men når det er slemt, er det slemt. Og med sådan en oplevelse her, kan jeg godt blive lidt nervøs for, hvad det er for et sted, vi prøver at skabe et hjem og en fremtid,« siger hun.