Den succesfulde danske it-iværksætter Christian Lanng afviser til B.T. hårde anklager om sexovergreb, som han nu bliver sagsøgt for i USA.

Lanng trådte i år tilbage som administrerende direktør i milliardvirksomheden Tradeshift i Californien, efter beskyldningerne dukkede op i oktober.

Tirsdag skriver den lokale avis San Jose Mercury News, at et unavngiven kvinde nu har indgivet et civilt søgsmål mod Lanng og Tradeshift.

Kvinden, der skal have været assistent for Lanng, anklager blandt andet den 43-årige dansker for at have presset hende til at underskrive en såkaldt 'slavekontrakt' og gennem flere år udsat hende for voldtægt og mishandling.

Men de to har blot haft et samtykkebaseret forhold, hævder Lanng, der til B.T. skriver:

»Det er et åbenlyst forsøg på at afpresse mig via hvad intimt forhold, vi har haft, og jeg har ikke givet efter, så nu prøver de med et søgsmål af meget tvivlsom status«.

Adspurgt, om han fortsat afviser alle anklager, svarer han:

»Ja selvfølgelig, alt andet er jo fuldstændigt sindssygt, det er ikke en Hollywood-film.«

Virksomheden Tradeshift, som Lanng har været med til at stifte, oplyste i oktober, at Lanng var blevet fyret på baggrund af anklagerne. Forinden havde han selv forklaret, at han var trådt tilbage, da han var udbrændt efter en travl periode.

Han har før tirsdagens søgsmål afvist beskyldningerne mod sig over for Finans.

»Jeg afviser alle anklager blankt, jeg har aldrig begået noget, der minder om det, de nævner, og det skal nok også bemærkes, at der jo ingen sag eller yderligere oplysninger er fra firmaet,« lød det i oktober.

Den unavngivne kvinde, der nu sagsøger både Lanng og Tradeshift, hævder, at Lanng har involveret hende i sadomasochistisk bondage og i den anledning udsat hende for fysisk smerte, urineret på hende og 'penetreret hendes person med fremmedobjekter', lyder det.

Kvinden hævder videre, at hun har fortalt HR-afdelingen i Tradeshift om sine 'lidelser i hænderne på den administrerende direktør under slavekontrakten', men frem for at hjælpe hende, blev hun fyret i 2020, lyder det.

Lanng fastholder omvendt i en skriftlig udtalelse, som B.T. har set, at der har været samtykke mellem dem, og at han datede kvinden, før hun blev ansat i Tradeshift, ligesom hun fortsatte i virksomheden i flere år efter, at deres forhold sluttede – i et sted i virksomheden uden for hans ansvarsområde.

I udtalelsen påpeger han også, at Tradeshift aldrig har tolereret eller lagt låg på anklager om seksuelle krænkelser.

»Ord kan ikke beskrive nok, hvor nedslående det er, at en stærkt forvrænget version af de ekstremt intime detaljer fra et privat seksuelt forhold med samtykke nu ikke bare er offentligt, men også bliver brugt til at tilsmæde mig for personlig økonomisk vinding.«

Den omtalte slavekontrakt er blevet indgivet som bevismateriale i søgsmålet, skriver Mercury News.

I kontrakten står der angiveligt, at kvinden altid skal være seksuelt tilgængelig for 'sin herre', når han har 'brug for sex'. Hun må aldrig afvise ham at få sex, selv når hun ikke bærer halsbånd, står der videre ifølge Mercury News.

Ligeledes skal der stå: 'Hver gang, hun ser sin herre i privaten for første gang, skal hun gå ned på knæ og spørge, om der er noget, hun kan gøre for ham.'

Tradeshift er en såkaldt fintech-virksomhed, som Lanng stiftede med partnere i 2010. Det er en global platform, hvor virksomheder kan handle med hinanden.

Virksomheden har været en ualmindelig stor succes og opnåede i 2018 såkaldt unicorn-status med en markedsværdi på over 1 milliard dollar.