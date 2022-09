Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Resultaterne er efterhånden tikket ind.

Og der er en tydelig tendens.

De fire russiskbesatte ukrainske regioner, som har stemt om at tilslutte sig Rusland, har med overvældende flertal sagt ja i det, der er blevet kaldt for falske folkeafstemninger.

Og den snarlige annektering er potentielt en stor brøler af den russiske præsident Putin.

Det mener den danske ekspert Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Før havde Krim en særstatus. Krim var noget specielt, noget unikt,« siger Anders Puck Nielsen.

Han henviser blandt andet til, at den russiske præsident flere gange har udtrykt, at han er klar til at forsvare Krim-halvøen med alle midler.

Også atomvåben.

Men i forbindelse med annekteringen af de fire helt eller delvist besatte ukrainske regioner i form af Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk har Putin også sagt, at Rusland er parat til at forsvare de nye russiske territorier – også med atomvåben.

Og så slog Putin fast, at han ikke bluffede.

»På den her måde underminerer man, at Krim er noget særligt. Det er ikke særlig smart,« siger Anders Puck Nielsen.

Han fortæller videre, at han slet ikke forstår, hvorfor Rusland har valgt at annektere de fire ukrainske regioner ved afstemninger, der af det internationale samfund kaldes falske.

Det kan nemlig betyde store problemer internt i Rusland.

»Putin annekterer jo en borgerkrig med de fire regioner, som man ikke engang har fuld kontrol over. Det her kan åbne Pandoras æske. For det kan inspirere andre dele i Rusland, som kunne have lyst til at bryde ud,« siger Anders Puck Nielsen.

De umiddelbare tal fra de fire annekterede, ukrainske regioner viser overvældende flertal for at tilslutte sig Rusland.

Således har mindst 97 procent af stemmerne i hver af de fire regioner ifølge russiske myndigheder stemt ja til at blive en del af Rusland.