Der er i virkeligheden ikke noget at sammenligne med.

»I omfang overgår det alle tænkelige dimensioner,« som en – anonym – ledende efterforsker udtrykker det til tv-stationen ARD.

Hele 3.000 betjente deltog da også i den omfattende aktion, der onsdag morgen sendte rystelser gennem ikke bare Tysklands politiske system, men hele samfundet.

'Den største antiterrorindsats i Forbundsrepublikkens historie' kalder ARD de ransagninger, der fra kl. 6 fandt sted på 137 adresser i 11 af 16 tyske delstater. Samt i Østrig og Italien.

Inderigsminister Nancy Faeser. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

25 personer med tilknytning til den højreekstremistiske Reichsbürgerbevægelse er blevet anholdt under mistanke om at ville vælte den eksisterende regering.

Indenrigsminister Nancy Faeser kalder det for »en afgrund af terrorisme«, men tilføjer, at retsstaten har fungeret og har vist, »hvordan man forsvarer sig mod demokratiets fjender«.

»Den angivelige terrororganisation, der er blevet afsløret i dag, er ifølge den foreløbige status drevet af samfundsundergravende fantasier og konspirationsteorier,« siger hun til Bild.

Den tyske justitsminister Marco Buschmann har konstateret på Twitter: »Demokratiet er modstandsdygtigt.«

Lykke Friis. Foto: Tænketanken Europa

Også tysklandskenderen Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa er forbløffet over, hvad der onsdag er blevet afsløret.

»Det er rystende. Og det er det også, når man bare ser, hvad de tyske ministre udtaler,« siger hun til B.T.:

»Det viser endnu engang, at der er nogle stærke højreorienterede tendenser i det tyske samfund, og det bekræfter altså, at det er på højrefløjen, at man har problemerne. Og ikke kun i det gamle Østtyskland, som jo ofte blive klassificeret som dér, hvor problemerne er.«

Ifølge de foreløbige oplysninger skulle der blandt de mistænkte eksistere detaljerede planer om at storme rigsdagsbygningen, tage politikere til fange og skabe borgerkrigslignende tilstande ved at angribe eksempelvis strømforsyningen.

Betjente bevogter et af de ransagede hjem. Foto: TILMAN BLASSHOFER

Tidligere militær- og politifolk skulle være blandt medlemmerne, og det samme skulle en dommer og endda tidligere parlamentsmedlemmer. Flere af dem skulle allerede været blevet udvalgt som ministre i en ny regering efter det planlagte statskup, der har været på tegnebrættet siden november sidste år.

»Det vækker mindelser om den højreekstremistiske terrorgruppe NSU, der fra 2000-11 begik ni racistiske mord – heriblandt på en politibetjent – gennemførte bombeattentater og begik bankrøverier,« siger Lykke Friis:

»Det er desuden voldsomt tankevækkende, at der desuden ser ud til at være stærke bånd til det højreorienterede parti Alternative Deutschland. Der er ingen tvivl om, at den tyske efterretningstjeneste vil fokusere yderligere på det i fremtiden.«

Ved onsdagens aktion lykkedes det politiet at anholde halvdelen af de 50 personer, som har været under mistanke om at stå bag det eventuelle angreb på den tyske regeringsmagt. Heriblandt to hovedbagmænd.

I centrum står den 71-årige prins Heinrich, der endda skulle have kontaktet Rusland for at få opbakning til planerne, har den tyske anklagemyndighed onsdag fremlagt. Den russiske ambassade i Tyskland har dog blankt afvist at have haft »kommunikation med terrorgrupper« i en udtalelse.

Reichsbürgerbevægelsen er knyttet til flere nynazistiske grupperinger. Tysklands efterretningstjeneste anslår, at bevægelsen har omkring 21.000 tilhængere, som anser sig selv som efterkommere af nazismens 'Tredje Rige'. De anerkender derfor ikke den tyske stat.

Det tyske medlem af forbundsdagen Konstantin von Notz drager paralleller til USA:

»Senest så vi ved angrebet på Kongressen 6. januar 2021, at antidemokratisk snak kan følges op af de værst tænkelige handlinger rettet mod demokrati og parlament. Det er vigtigt fortsat at være årvågen,« siger han ifølge Der Spiegel.

En garage ransages. Foto: CHRISTIAN MANG

Lykke Friis hæfter sig ved, at planerne om at gennemføre et statskup trods alt ikke blev ført ud i livet.

»Ud fra hvad jeg har læst i tyske medier har der ikke været risiko for at den tyske stat ville blive omstyrtet. Det var ikke op over på nogen som helst måde, inden der for alvor blev slået ned på det,« siger direktøren for Tænketanken Europa:

»Retsstaten fungerer, der er blevet reageret i tide, og ingen blev slået ihjel. Og godt nok var det omfattende planer, men altså: En 71-årig adelig tysker … det har jo heller ingen gang på jord.«