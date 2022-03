Den russiske præsident, Vladimir Putin, har lørdag været ude med en række markante udmeldinger i forbindelse med krigen i Ukraine.

Her kunne Putin blandt andet slå fast, at de vestlige sanktioner 'ligner en krigserklæring', og at et flyveforbud over Ukraine også vil svare til en krigserklæring.

Og det skal vi tage med dybeste alvor, mener den danske Ruslandsekspert Flemming Splidsboel fra DIIS.

»Det er nogle opsigtsvækkende bemærkninger fra Putin. Han har længe talt om atomvåben både direkte og indirekte. Og det her er en indpakket snak om atomvåben,« siger han.

Han mener, det er de vestlige sanktioner, som begynder at kunne mærkes i Rusland.

»I Rusland påberåber man sig retten til at bruge atomvåben, hvis man mener, der er en eksistentiel trussel mod sig. Og det her kan læses, som om man begynder at se sanktionerne sådan. At hvis der kommer yderligere sanktioner, så kan man true med at bruge atomvåben,« siger Flemming Splidsboel.

Han følger intenst med i situationen i Ukraine og Rusland. Og han fortæller, at de vestlige sanktioner mod Rusland begynder at kunne mærkes.

»Putin er overrasket over, hvor hårde og hurtige sanktionerne er. Og i Rusland begynder man at mærke, at man ikke kan købe Apple-produkter, gå i IKEA eller købe en Carlsberg,« siger han.

Og selvom Flemming Splidsboel ikke regner det for at være en overhængene fare, så skal vi tænke over, at der er en mulighed for, at Rusland kan finde på at benytte sig af atomvåben.

»I Rusland er de lidt hurtigere til at tænke over at bruge atomvåben. Og man skal nok frygte lidt, at de kunne finde på at bruge atomvåben for at sige til Vesten, at de er gået for langt,« siger han og uddyber:

»Det vil nok ikke være over London eller Paris, men i stedet en taktisk sprængning. Det kunne være en sprængning over Østersøen, hvor der ikke vil ske helt så meget skade, eller over en ukrainsk by,« siger han.