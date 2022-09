Lyt til artiklen

Putins magt er stille og roligt ved at forsvinde for øjnene af hele verden.

Det står klart for en af Danmarks førende eksperter, efter han har fulgt med i det, der i disse dage foregår i det centralasiatiske land Usbekistan. Af alle steder.

Det er i virkeligheden en enorm begivenhed, som udspiller sig i den historiske by Samarkand.

Statsledere fra blandt andet Kina, Indien, Tyrkiet, Pakistan, Iran og Rusland og flere tidligere sovjetstater er alle at finde i byen til topmødet Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Repræsentanter for mere end en tredjedel af verdens befolkning. Ingen fra Vesten.

Og her er det tydeligt for Flemming Splidsboel, der er ekspert i Rusland ved DIIS, at situationen for den russiske præsident har ændret sig markant.

Putin er ikke længere alphahanden.

»Det mest bemærkelsesværdige for mig ved det, der sker i Usbekistan, er, at det er tydeligt, Putin ikke længere styrer retningen. Det er i stedet Kina, som bestemmer, hvad der skal ske. Specielt i Centralasien,« siger Flemming Splidsboel.

En række af de lande, som deltager i topmødet, er centralasiatiske lande, som tidligere har været loyale over for Rusland. Flere af dem er også tidligere sovjetstater.

Men nu er det ikke længere Putin, der er manden i centrum.

Det er den kinesiske præsident, Xi Jinping.

»Rusland er svækket markant af krigen i Ukraine. Og mange af de centralasiatiske lande vil bare gerne have noget handel. Det kan de få fra Kina,« siger Flemming Splidsboel.

Det mest tydelige bevis på, at Putin har mistet magt og indflydelse, finder man hos nabolandet Kasakhstan.

De har gentagne gange undsagt Putin og Ruslands invasion af Ukraine. Det har fået russiske medier og den tidligere russiske præsident Dmitry Medvedev til at love bål og brand.

Men selv Ruslands indflydelse over nabostaten er markant svækket. Kina står med teten, mener Flemming Splidsboel.

»Kina har for nylig været ude og sige, at de vil beskytte Kasakhstans suverænitet. Og det kan jeg ikke tolke som andet end et signal til Rusland. Det er rettet mod Putin,« siger han.

Og Kina buldrer videre. På bekostning af Rusland.

»Kina har tonet rent flag i forhold til Centralasien. De er på vej ind. Og den bevægelse har man kunnet se gennem flere år, hvor flere centralasiatiske lande også er begyndt at stemme mere med Kina end Rusland i FN,« siger Flemming Splidsboel.

Samtidig har han bemærket de kinesiske udmeldinger om Ruslands invasion af Ukraine.

Her kunne Xi Jinping torsdag fortælle, at Kina har 'bekymringer' angående invasionen. Hvilke fremgår ikke, men alligevel er det bemærkelsesværdigt.

»Når jeg hører og ser Putin, så virker det til, at han ikke får de ting at vide, han håbede på fra Kina. Putin får ikke rigtig støtte,« siger Flemming Splidsboel.

»Det er Kina, som bestemmer nu. Rusland kan ikke længere bare gøre, hvad de vil. Det smuldrer for Putin.«