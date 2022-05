Den danske cykelturist, der torsdag blev dræbt i det nordlige Irak, ramte ifølge politiet i det kurdiske selvstyreområde en vejsidebombe.

Bomben var angiveligt placeret i området af den militante, kurdiske bevægelse PKK.

Det fremgår af oplysninger fra den lokale tv-station Rudaw, som forfatter og journalist Deniz Serinci, der forstår kurdisk, har gennemgået med B.T.

»Ifølge det lokale politi i det kurdiske selvstyreområdet i Irak skulle det være PKK, der har placeret den mine, som slog den 28-årige dansker ihjel,« forklarer Deniz Serinci.

Danskeren blev dræbt, da han sammen med en jævnaldrende kammerat fra Danmark kort inden dødsulykken havde passeret grænsen fra den tyrkiske del af af Kurdistan til det kurdiske selvstyreområde i den nordlige del af Irak.

Herfra ville de to danskere efter en frokost efter planen sætte kursen mod det kurdiske selvstyres hovedstad i Erbil, men tilsyneladende fik de problemer med deres gps og for vild tæt på landsbyen Barûx.

De endte på en ikke-asfalteret vej, som de lokale ifølge Deniz Serinci har undladt at bruge i årtier, fordi det er for farligt – netop på grund af risikoen for miner og vejsidebomber, efter at området i årtier har været skueplads for sammenstød mellem tyrkisk militær og PKK.

»Der er miner i området lige omkring den by, og der er også andre cyklister, som før er kommet til skade ved eksplosioner. Derfor undgår jeg altid den vej, når jeg er i området – og det samme gælder mine chauffører. De har altid sagt, at der turde de ikke køre,« siger Deniz Serinci.

»Lige nu har den tyrkiske hær iværksat en større operation i området mod væbnede grupper fra det militante, tyrkisk-kurdiske PKK. Det er svært at vide, hvem der reelt står bag vejsidebomben, men det lokale kurdiske politi i området siger lørdag, at det er PKK. Den anklage har PKK foreløbig ikke kommenteret,« tilføjer Deniz Serinci.

Han betegner det som usædvanligt, at nordeuropæiske cykelturister triller ind i det kurdiske selvstyreområde, som de to unge danskere gjorde.

»De befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det er normalt med cykelturister i Tyrkiet, men det er sjældent, at man vælger at køre i et krigshærget land som Irak. Men det kurdiske selvstyreområde i Irak har et ry for at være mere sikkert og fredeligt end den øvrige del af Irak,« forklarer Deniz Serinci.

Ifølge oplysninger fra den lokale tv-station i det kurdiske selvstyreområdet arbejder myndighederne lige nu på at få liget af den dræbte dansker transporteret hjem til Danmark. Det sker i samarbejde med Udenrigsministeriet i Danmark.