De flere tusinde festivalgæster havde danset hele natten, men ved daggry gik technorytmerne over i skudsalver og rædselsskrig.

Pludselig blev overraskelsesangrebet mod Israel til blodig virkelighed for festivalgæsterne omkring Kibbutz Re'im tæt ved grænsen til Gaza.

I morgentimerne var dansefestivalen et af de utallige mål, som blev ramt, da Hamas affyrede 5000 raketter mod Israel.

Nogle af gæsterne troede ifølge israelske medier i starten, at raketdrønene var en del af musikken.

Men hurtigt stod det klart, at der var tale om et blodigt raketangreb.

Mange af de skrækslagne festivalgæster begyndte at flygte fra stedet i biler, men i det omfattende kaos dukkede pludselig også bevæbnede Hamas-mænd op i biler og på motorcykler og begyndte at skyde løs.

»Musikken stoppede og der lød en raketsirene. Ud af ingenting begyndte de at skyde,« fortæller øjenvidnet Ortal til israelske Channel 12 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Skudsalverne fik panikken til at komme helt ud af kontrol, og festivalgæsterne begyndte planløst at løbe ud i det åbne landskab i udkanten af Negev-ørkenen, hvor det var svært at søge dækning.

Mange blev dræbt, men nogle havde held til at komme så langt væk, at de kunne søge dækning og skjule sig i et nærliggende skovområde.

Ifølge israelske medier har der været tale om en massakre, der mindede om en slagmark, da de bevæbnede angribere åbnede ild mod festivalgæsterne.

En af dem – Ester Borochov – havde held til at få et lift af en bil, der dog strandede, da chaufføren blev ramt af skud. Hun valgte derfor at spille død i to timer, indtil hun blev reddet af israelske soldater.

»Jeg kunne ikke bevæge mine ben,« fortæller hun efterfølgende til Reuters fra et hospital.

Det præcise antal dræbte og sårede fra angrebet mod festivalgæsterne er søndag formiddag fortsat uafklaret.

Ifølge det israelske medie Channel 12 er der dog blevet fundet »snesevis« af lig nær festivalområdet.

Blandt de formodede ofre er den 30-årige, tysk-israelske kvinde Shani Louk.

Hun er ifølge flere internationale medier blevet identificeret på en video som den halvnøgne kvinde, der uden at være ved bevidsthed er blevet lagt på ladet af en firhjulstrækker som en slags trofæ, mens Hamas-soldater sidder ovenpå hendes forvredne krop.

Jublende tilskuere omkring bilen råber begejstrede, spytter på kvindens krop og tager fat i hendes dreadlocks., mens andre løber ved siden af bilen.

Ifølge CNN råber soldater imens »Allahu Akbar«, som betyder »Gud er stor« på arabisk.

I en video, som det tyske medie Bild er i besiddelse af, bad Shani Louks mor tidligere søndag fra Ravensburg i Tyskland om hjælp til at finde ud af, hvad der er sket med hendes datter, som ses på Instagram-billedet.

»Denne morgen blev min datter, Shani Nicole Louk, en tysk statsborger, kidnappet af en gruppe terrorister i det sydlige Israel af det palæstinensiske Hamas.«

»Vi fik tilsendt en video, hvor vi tydeligt kunne se vores datter bevidstløs i bilen med palæstinenserne, og de kørte rundt i Gazastriben,« siger hun.

Moderen kunne blandt andet kende sin datters karakteristiske tatoveringer på underbenene.

»Jeg beder jer om at sende os enhver hjælp eller nyheder. Mange tak.«