Et medlem af den berygtede IS-terrorcelle, 'The Beatles', vil i næste uge tilstå en række forbrydelser begået i Syrien. Det oplyser den amerikanske tv-station Fox News.

Gruppen er mistænkt for at halshugge mere end 24 gidsler i Syrien. Den blev navngivet efter den britiske popkvartet af deres gidsler, der lagde mærke til, at terroristerne talte engelsk med britisk accent.

Alexanda Amon Kotey, der er kendt som 'Jihadi Ringo,' er sigtet for sin medvirken i totur og drab på amerikanere og andre vesterlændinge i Syrien.

Den danske fotograf Daniel Rye var en af de mange vesterlændinge, gruppen tog som gidsler. Daniel Rye slap fri efter 13 måneders fangenskab i 2013 og 2014, men andre gidsler var ikke nær så heldige.

Alexanda Amon Kotey fotograferet efter sin anholdelse.

Flere af de gidsler, Daniel Rye sad fanget sammen, blev på bestialsk vis dræbt af ’The Beatles’.

Blandt ofrene var de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff og nødhjælpsarbejderne Peter Kassig og David Haines.

Flere af dem blev dræbt ved halshugning af IS-terroristen Mohammed Emwazi , også kaldet 'Jihadi John', der regnes for den mest grusomme af 'The Beatles'. Jihadi John blev dræbt i et britisk droneangreb 12. november 2015. Topterroristen blev ramt, da han forlod et hus for at stige ind i en bil.

Alexanda Amon Kotey og El Shafee Elsheikh blev taget til fange af kurdiske styrker i 2018. Dengang udtrykte Daniel Rye sin lettelse overfor TV 2:

Mohammed Emwazi, også kendt som 'Jihadi John' fotografere med en kniv, han brugte til at skære hovedet af sine ofre.

»Da Jihadi John blev dræbt i et droneangreb, blev jeg ikke glad. Jeg går ikke ind for dødsstraf, men ind for at de kan blive retsforfulgt ved en fair retssag, og får de to tilfangetagne det, vil jeg føle, at vores system har vundet,« sagde han.

De to terrorister blev oprindeligt holdt fanget i et syrisk fængsel, men FBI hentede dem til USA, fordi man frygtede at de ville undslippe.

'Jihadi Ringo' bliver ifølge Fox News blive fremstillet 9. september ved en retssal i Virginia, hvor han ventes at tilstå en række anklagepunkter. Hvad, han helt præcis vil tilstå, vides ikke, men sagen er resultat en meget langvarig efterforskning, foretaget af FBI.

Et fjerde medlem af 'The Beatles', Aine Davis, blev pågrebet i Tyrkiet 12. november 2015. I en tyrkisk ret blev han i 2017 idømt syv års fængsel for at være medlem af en terrorgruppe og have tilsluttet sig IS.