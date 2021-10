Talibanere er glade for store, fyldige fuldskæg.

Og det er rigtig dårlige nyheder for frisører i Helmandprovinsen.

Den militante organisation har nemlig forbudt dem at barbere eller trimme kundernes skæg, da det ikke harmonerer med deres fortolkning af islamisk lov.

Det skriver BBC.

Taliban har ellers fortalt og bredt om, hvordan de denne gang ville regere med mindre hård hånd end sidst, de var ved magten, men dette gælder tilsyneladende ikke for skægmoden.

»Ingen har ret til at klage,« stod der på en seddel, som hang i frisørsalonerne i den sydlige Helmandprovins, for de nye regler for skægklipning – eller manglen på samme – blev slået fast.

Reglerne skulle også være nået til visse dele af hovedstaden, Kabul.

»Krigerne bliver ved med at komme og beordre os til at stoppe med at klippe skæggene,« lyder det fra en frisør, som også fortæller, at Taliban truede med at sende folk ud undercover, der kan fange frisørerne i selve akten.

Ejeren bag en af byens største frisørsaloner fortæller, at han har modtaget opkald fra en person, der påstår at være en del af regeringen. Herfra lød det, at salonen skulle stoppe med at følge den 'amerikanske stil'.

I perioden, hvor Taliban har været væk fra magten, er det ellers blevet populært for afghanske mænd at være glatragede, men disse tider lader til at være forbi.

Forbuddet mod barbering får også flere frisører til at overveje, om det kan betale sig at fortsætte i branchen.

»I mange år var min salon et sted, hvor unge mennesker kunne blive barberet efter deres eget ønske og se trendy ud, men nu er der ikke noget grund til at holde forretningen åben,« lyder det fra førnævnte salonejer.