Det kan tage uger at få adgang til testresultater efter cyberangreb, siger højtstående kilde ifølge medie.

Et cyberangreb på store hospitaler i den britiske hovedstad, London, har ført til, at flere indgreb er blevet aflyst eller flyttet andre steder hen.

Det fremgår ifølge mediet Sky News af et brev sendt til britiske sundhedsansatte.

Både King's College Hospital, Guy's Hospital og St Thomas' Hospital har været påvirket.

Det skyldes, at selskabet Synnovis, som blandt andet leverer blodtest til hospitalerne, er ramt af en "stor it-hændelse", står der i brevet.

Hændelsen menes at være sket mandag.

Især blodtransfusioner er blevet påvirket.

Også mediet The Independent har set e-mails sendt til de sundhedsansatte.

To af de ramte hospitaler har været nødt til at aflyse alle operationer, som ikke hastede, skriver mediet.

Angrebet er angiveligt sket med malware, som er ondsindet software, som er designet til at skade digitale enheder eller netværk.

Højtstående kilder oplyser ifølge Sky til Health Service Journal, at der mere præcist var tale om et ransomwareangreb.

Her holdes data og systemer som gidsel. De krypteres og gøres utilgængelige, og bagmændene kræver så for eksempel en løsesum for at åbne dem igen.

En af de højtstående kilder siger, at det potentielt kan tage uger, inden hospitalerne får adgang til de patologiske resultater.

En talsperson for King's College Hospital bekræfter, at hospitalet er ramt.

De ramte hospitaler er blandt de største i Storbritannien.

/ritzau/