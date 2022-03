Det er ikke kun fly, tanks og andre tunge våben, der bliver benyttet i krigen i Ukraine.

For specielt den ukrainske regering bliver også ramt på en helt anden vis.

Det skriver Check Point Research i en pressemeddelelse. Firmaet er en del af virksomheden Check Point Software Technologies, der leverer it-sikkerhedsløsninger.

»Aktiviteten på nettet omkring den ukrainske og russiske konflikt øges, og vi ser, at antallet af cyberangreb stiger fra begge parter. Det er dog den ukrainske regering og dets forsvarssektor, der oplever den største stigning i angreb målrettet dem,« siger Lotem Finkelstein, der er Head of Threat Intelligence i Check Point Software Technologies.

»De nyeste data viser, at antallet af cyberangreb mod Ukraines regering og forsvarssektor steg med hele 196 procent i løbet af de første tre dage af krigen, i forhold til de samme dage sidste år.«

»Modsat er antallet af cyberangreb mod russiske virksomheder og organisationer blot steget med fire procent,« skriver virksomheden.

Men det er ikke kun de to landes regeringer og virksomheder, der sigtes mod i cyberkonflikten.

»Antallet af phishing e-mails skrevet i de østslaviske sprog er syvdoblet, og en tredjedel af disse mails er sendt fra ukrainske mailadresser med russiske modtagere som mål,« skriver Check Point Research.

Altså mails der forsøger at lokke penge ud af borgerne. Denne form for e-mailfælder bliver også lagt ud på anden vis.

For Check Point Research kan oplyse, at de har fundet falske e-mails, hvor cyberkriminelle forsøger at udnytte personer, der ønsker at donere penge til velgørende formål i Ukraine. Derfor kommer Lotem Finkelstein med en appel:

»Vi opfordrer folk, der ønsker at donere til Ukraine, til at være opmærksomme på falske mails, der forsøger at udnytte folks gavmildhed. Det er vigtigt, at man altid undersøger om afsenderens e-mail-adresse er rigtig og holder øje med stavefejl,« siger hun.