Syv tidligere chefer i det franske teleselskab Orange risikerer i en opsigtsvækkende sag op til to års fængsel for deres ledelsesstil.

Ifølge anklagemyndigheden stod lederne i spidsen for en kultur, hvor psykologisk chikane hørte til dagens orden. Det førte til en bølge af selvmord, hvor mindst 19 medarbejdere i det forhenværende statsejede selskab, France Télécom, tog livet af sig selv. Den tidligere administrerende direktør Didier Lombard og seks andre tidligere direktører benægter imidlertid, at ledelsens barske omstrukturering i kølvandet på privatiseringen af selskabet tilbage i 2006 skal have forårsaget de mange selvmord, skriver britiske BBC og The Guardian.

Teleselskabet, der er Europas tredjestørste og i dag hedder Orange, stod dengang over for store nedskæringer, hvor 22.000 stillinger skulle nedlægges og 10.000 medarbejdere skulle omskoles.

»Jeg får dem ud på den ene eller anden anden måde. Gennem vinduet eller gennem døren,« sagde den tidligere topchef Didier Lombard have til medlemmer af ledelsen ifølge anklageskriftet i sagen.

Fra 2008 og frem har mindst 19 medarbejdere i virksomheden taget sit eget liv, mens yderligere 12 har forsøgt på det. Otte tidligere medarbejdere lider af depression og psykiske lidelser. I 2009 tog en 32-årig kvindelig medarbejder sit liv i Paris, mens en mandlig medarbejder blev fundet død derhjemme og havde efterladt et brev, hvor han skød skylden på sit arbejde. I et tredje tilfælde tog en kvinde livet af sig selv, fordi hun tredje gang på et år skulle flyttes til en ny afdeling.

Chikanen indebar ifølge de ansattes fagforeninger talrige flytninger mellem afdelinger, nedværdigende arbejdsopgaver og at de blev 'glemt' under flytninger, hvorefter de mødte op til et umøbleret kontor. Kulturen blev allerede tilbage i 2010 kaldt 'sygdomsfremkaldende' i en intern rapport.

Orange afviser alle beskyldningerne og har blandt andet fremført, at selvmordsraten blandt medarbejderne ikke var højere end i den franske befolkning som helhed. Efterforskningen af sagen har taget anklagemyndigheden i Paris syv år. Under de mange afhøringer har de tidligere chefer forklaret, at der ikke var nogle konkrete mål for nedskæringerne i virksomheden - kun 'guidelines'. Anklageren mener dog, at 'ledelsen var trænet i at demoralisere deres teams', og at deres bonuser afhang af det.

Didier Lombard, der for år tilbage vakte opsigt ved at beskrive selvmordene som 'mode', blev fyret som direktør i 2010. Hans efterfølger på posten, Stéphane Richard, har offentligt beklaget, at man ikke tidligere skred ind over for de mange selvmord. Han lancerede straks en plan, der skulle forbedre livskvaliteten for alle medarbejdere i virksomheden.

Hvis de tidligere chefer findes skyldige, risikerer de op til to års fængsel og en bøde på knap 225.000 kroner. De ansattes hovedorganisation, CFE-CGC, mener, sagen skal være det eksempel, der fremover afholder chefer fra at bruge social vold mod medarbejderne. Retssagen ventes at begynde i efteråret 2019.