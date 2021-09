Stofmisbrug, alkoholiker, voldtægtsanklager og skilsmisser.

Skuespilleren Charlie Sheen, der nok er bedst kendt for sin roille i serien 'Two and a half men', har gennem årerne trukket en del overskrifter.

Men denne gang er det hans ene datter, Sami Sheen, der er centrum, skriver Page Six.

Sami Sheen har nemlig lagt en vidoe på TikTok, hvor hun kommer med flere beskyldninger.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af sami sheen (@samisheen)

I den lidt under 30 sekunder lange video - til lyden af Smashing Pumpkins sang 'Today' - sidder Sami Sheen og græder i en sort hættetrøje, mens der over videoen står:

»1 år siden i dag: Fanget i et voldeligt hus, hadede mig selv, kunne gå dage uden af spise eller sove, voldsomt deprimeret, hadede skolen, osv....«

I takt med at musikken i Sami Sheen's TikTok-video bliver mere opløftende, klipper Sami Sheen videre til en ny video af sig selv, hvor hun har pink hår og ser glad ud.

»Nu: Endelig flyttet fra det helvedes hus, har fået en spirituel opvågning, ejer to katte, glad singel, fuld af selvkærlighed og droppede ud af skole,« skriver Sami Sheen nu over sin video.

NEW YORK, NY - JUNE 23: Denise Richards and Charlie Sheen look for their seats as the New York Yankees take on the New York Mets on June 23, 2012 during interleague play at Citi Field in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Elsa/Getty Images/AFP Foto: ELSA Vis mere NEW YORK, NY - JUNE 23: Denise Richards and Charlie Sheen look for their seats as the New York Yankees take on the New York Mets on June 23, 2012 during interleague play at Citi Field in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Elsa/Getty Images/AFP Foto: ELSA

I selve videoen fremgår det ikke, om Sami Sheen boede hos sin mor Denise Richards eller sin far Charlie Sheen for et år siden. Men kilder fortæller Page Six, at Sami Sheen i den periode boede hos sin mor.

Kilder fortæller også, at Denise Richards havde opsat normale regler for sin datter, som en hver forældre ville sætte.

»Hun er en mor og en forælder, og der er regler. Hun ville ikke følge reglerne,« lyder det fra Page Six's kilde.

Kilder påpeger ydermere, at Charlie Sheen ikke var enig i måden, som Denise Richards opdrog sin datter på, og han havde derfor andre regler. Sami Sheen flyttede derfor hentil sin far.

Sami Sheen's video er nu blevet privat på TikTok.