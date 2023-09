Myggene har angrebet Paris.

Torsdag morgen var flere veje lukket, og folk blev bedt om at holde sig hjemme i den sydøstlige del af den franske hovedstad.

Det skriver Dagbladet.

Myndighederne var på gaden for at sprøjte insektmiddel i træer og i grønne områder.

Tigermyggen kendes på sine karakteristiske sort og hvide striber. Den er nu for alvor kommet til Europa. Foto: EDU

Problemet er tigermyggen, der for alvor er kommet til Europa.

Den bærer virus med sig, og i Paris har man nu oplevet et stigende antal tilfælde af denguefeber.

Til tv-kanalen BFK siger Anne Souyris, der er viceordfører i byrådet i Paris.

»Det er første gang, at vi sprøjter mod tigermyg i Paris, men det er ikke første gang i Frankrig.«

Også andre virussygdomme som zikavirus og chikungunya-feber frygtes i de kommende år at bliver mere udbredt i Frankrig som følge af myggenes udbredelse.

Klimaforandringerne mod det varmere vejr får skylden for, at tigermyggen nu er kommet til Europa.

EUs center for smitteforebyggelse, ECDC, advarede i juni om øget risiko for sygdomme i Europa på grund af myg.

Tigermyggen er nu registreret i 13 europæiske lande. Herunder Sverige.

Den kendes på sin karakteristiske sort og hvide striber.