26-årige Eric Hyun parkerede sin bil, blev samlet op af et familiemedlem og bad efterfølgende vedkommende om at hente noget i bilen.

Det familiemedlemmet fandt i bagagerummet, sender nu chokbølger gennem lokalsamfundet – og har ført til seks anholdelser.

I bagagerummet lå et lig af en yngre kvinde, som både var underernæret og så ud til at være blevet mishandlet.

Det fik familiemedlemmet til at alarmere politiet, skriver CNN.

Efter at have undersøgt fundet af kvindeliget i bilen – som holdt på parkeringspladsen foran den populære sydkoreanske spa, Jeju Sauna, i den amerikanske by Duluth, lidt nord for storbyen Atlanta – har politiet anholdt seks personer i den uhyggelige sag.

En sag, som trækker spor til en religiøs gruppe – og noget tyder på, at offeret er blevet udsat for en nøje gennemtænkt og iskold forbrydelse.

Ifølge politiet i Gwinnett County var det liget af en sydkoreansk kvinde i 20erne eller 30erne, som tirsdag blev fundet i bilens bagagerum.

Hun vejede blot 31 kilo.

»Efterforskerne mener, at offeret blev hentet fra Sydkorea i løbet af sommeren under dække af, at hun skulle slutte sig til en religiøs gruppe. De kalder sig selv 'Soldiers Of Christ',« siger Juan Madiedo fra politiet i Gwinnett County på en pressekonference.

I stedet blev kvinden ifølge politiet installeret i en kælder, hvor hun i ugevis skulle være blevet tævet og udsat for underernæring.

Resultatet af obduceringen ligger endnu ikke klar, men politiet har mistanke om, at kvinden døde af underernæring, hvorefter liget blev fjernet fra kælderen og lagt i Eric Huys bils bagagerum.

Udover Huyn er 26-årige Gawom Lee, Joonho Lee (26), Hyunji Lee (25), Juoonhyum Lee (22) og en 15-årig, som ikke er navngivet på grund af, at der er tale om en mindreårig, anholdt i sagen.

De er alle sigtet for mord, ulovlig indespærring, manipulation med beviser og forsøg på at dække over en persons død.

Sagen har rystet lokalsamfundet i Duluth, hvor omkring en fjerdedel af indbyggerne er af asiatisk afstamning.