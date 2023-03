Lyt til artiklen

Arrestordren som Den Internationale Straffedomstol (ICC) fredag udstedte på Ruslands præsident, som følge af krigen i Ukraine, kan gøre livet rigtig surt for Vladimir Putin.

Det forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

I alt er 123 lande medlemmer af ICC, hvilket betyder, at de har ret til at udlevere Vladimir Putin, hvis han skulle slå vejen forbi et af disse. Så vidt tror Illeborg dog ikke, det vil gå.

»Det er jo ikke noget med, at Putin om et måned bliver fanget og puttet for en domstol i Haag. Sådan bliver det ikke. Men det gør, at han skal tænke sig om, hvor han rejser hen,« fortæller han og fortsætter:

»Der vil være topmøder og steder, hvor han godt kunne tænke sig at tage hen, som pludseligt kan være potentielt kritisk for ham – og den chance vil Putin selvfølgelig ikke tage. Så det betyder bare, at livet som russisk statsleder bliver, i nogle dele af verden, mere besværligt.«

Mens arrestordren fra ICC mestendels er symbolsk. så forestiller Jakob Illeborg sig bestemt ikke, at den nye tiltale huer den russiske præsident.

»Det er selvfølgelig ikke noget, der pynter på cv'et. Det konkrete er, at det er en indikation om, at man mener, at Putin er en krigsforbryder. Det vil sige, at man også internt skal behandle ham anderledes, end man har gjort før, blandt de 123 medlemslande.«

»Så det er en alvorlig ting. Og jeg tror ikke, det er noget, Putin sidder og hygger sig over på den måde. Men det kommer ikke til at ændre på krigen,« fortæller B.T.s internationale korrespondent.

Den Internationale Straffedomstol blev oprettet i 2002 til at tage sig af krigsforbrydelser. Det er den første permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.

ICC er baseret på det såkaldte komplementaritetsprincip, hvilket betyder, at en sag kun bliver taget op af domstolen, hvis de nationale myndigheder i det land, hvor en forbrydelse potentielt er begået, ikke selv har evnen eller viljen til at retsforfølge.

Rusland er ikke medlem af ICC og anerkender ikke domstolen, hvorfor landet – helt uden konsekvenser – kan afvise at udlevere Putin til ICC, der ligger i hollandske Haag.